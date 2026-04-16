Ile Maurice: Un quinquagénaire succombe après 20 jours

16 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un habitant de St-François, à Grand-Gaube, n'a pas survécu aux graves blessures subies lors d'une violente agression survenue à son domicile. Cet homme de 56 ans, éboueur de profession, est décédé dans la soirée d'hier à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance, où il était admis en soins intensifs.

Les faits remontent au 26 mars. Selon les informations recueillies par la police, la victime dormait chez elle lorsqu'un groupe de cinq individus -- trois hommes et deux femmes -- aurait fait irruption de force dans la maison et l'aurait violemment agressée. Transporté d'urgence à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, Pamplemousses, le quinquagénaire avait initialement été admis avant de regagner son domicile. Son état s'étant détérioré, il avait de nouveau été hospitalisé le 11 avril, puis placé en soins intensifs. Une autopsie est prévue ce jeudi afin de déterminer les causes exactes du décès. Une enquête policière est en cours pour retrouver les agresseurs.

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