Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr reçoit le recteur de la Grande Mosquée de Paris

ALGER — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a reçu, mercredi à Alger, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué de Djamaâ El-Djazaïr.

Les deux parties ont examiné les voies et moyens de coopération entre les deux institutions, avant d'aborder "la situation de la communauté nationale à l'étranger", soulignant la nécessité d'"intensifier les efforts pour renforcer le lien des enfants de l'Algérie avec leurs racines civilisationnelles et avec le référent religieux national, fondé sur la modération et le juste milieu, particulièrement face aux défis idéologiques et à la prolifération des discours extrémistes et de haine", a précisé le communiqué.

Dans ce contexte, Cheikh Al Kacimi Al Hoceini a réaffirmé "la disposition de Djamaâ El-Djazaïr à coopérer avec la Grande Mosquée de Paris", insistant sur l'importance de conjuguer les efforts et de mettre en place un cadre de coopération commun au service de la communauté nationale à l'étranger.

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Il a souligné à cet égard que cette coopération "peut inclure les domaines de la formation des imams et des mourchidate sur la base de programmes scientifiques étudiés visant à leur fournir les connaissances nécessaires pour transmettre le message de l'Islam tolérant, corriger les idées erronées, et faire face aux campagnes de dénigrement ciblant l'Islam et ses Lieux Saints".

De son côté, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a salué cette disposition, d'où le besoin d'une "coopération stratégique" entre la Mosquée et Djamaâ El-Djazaïr, soulignant "l'importance de l'intégration des efforts au service de la communauté musulmane".

Et d'ajouter que "le référent religieux algérien jouit d'une considération grandissante", car étant "le plus approprié pour refléter l'image reluisante de l'islam en France, en Europe et dans le monde entier".