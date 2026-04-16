Algérie: Boughali présente l'expérience du pays dans le domaine du développement urbain

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a présenté, mercredi à Istanbul (Turquie), l'expérience de l'Algérie dans le domaine du développement urbain, fondée sur une vision stratégique globale, sous la conduite des hautes autorités du pays, indique un communiqué de l'APN.

Dans une allocution prononcée lors de la 5e Conférence du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA), tenue en marge des travaux de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), placée sous le thème : "le rôle des parlements dans la garantie d'un développement urbain résilient face aux changements climatiques dans les pays du MNA", M. Boughali a présenté "l'expérience algérienne dans le domaine du développement urbain".

A ce propos, M. Boughali a précisé que cette expérience repose sur "une vision stratégique globale conduite par les hautes autorités du pays, mettant l'accent sur la réalisation d'un équilibre entre les dimensions environnementale et socioéconomiques", indiquant que l'approche algérienne en la matière "émane d'une conviction profonde quant à la nécessité de parvenir à une véritable justice climatique".

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Dans le même sens, il a évoqué "les initiatives lancées par l'Algérie au niveau régional, notamment le projet de création d'une force civile africaine pour faire face aux catastrophes naturelles, garantissant une réponse collective et efficace, ainsi que les projets d'interconnexion énergétique avec les pays du Sahel, la réhabilitation du Barrage Vert et la mise en valeur des terres agricoles, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire et de la durabilité".

En marge des travaux de la 152e AG de l'UIP, M. Boughali a rencontré le président du Parlement de la République du Ghana, M. Hon Alban Kingsford Bagbin et la présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara.