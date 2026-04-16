Algérie: Boughali présente l'expérience du pays dans le domaine du développement urbain

15 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Assemblée Populaire Nationale

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a présenté, mercredi à Istanbul (Turquie), l'expérience de l'Algérie dans le domaine du développement urbain, fondée sur une vision stratégique globale, sous la conduite des hautes autorités du pays, indique un communiqué de l'APN.

Dans une allocution prononcée lors de la 5e Conférence du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA), tenue en marge des travaux de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), placée sous le thème : "le rôle des parlements dans la garantie d'un développement urbain résilient face aux changements climatiques dans les pays du MNA", M. Boughali a présenté "l'expérience algérienne dans le domaine du développement urbain".

A ce propos, M. Boughali a précisé que cette expérience repose sur "une vision stratégique globale conduite par les hautes autorités du pays, mettant l'accent sur la réalisation d'un équilibre entre les dimensions environnementale et socioéconomiques", indiquant que l'approche algérienne en la matière "émane d'une conviction profonde quant à la nécessité de parvenir à une véritable justice climatique".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le même sens, il a évoqué "les initiatives lancées par l'Algérie au niveau régional, notamment le projet de création d'une force civile africaine pour faire face aux catastrophes naturelles, garantissant une réponse collective et efficace, ainsi que les projets d'interconnexion énergétique avec les pays du Sahel, la réhabilitation du Barrage Vert et la mise en valeur des terres agricoles, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire et de la durabilité".

En marge des travaux de la 152e AG de l'UIP, M. Boughali a rencontré le président du Parlement de la République du Ghana, M. Hon Alban Kingsford Bagbin et la présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.