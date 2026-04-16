Algérie: Le car-ferry Tariq Ibn Ziyad de retour en Algérie après le parachèvement des travaux de maintenance et de rénovation

15 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Transport Maritime

ALGER — L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a annoncé, mercredi dans un communiqué, le retour du car-ferry "Tariq Ibn Ziyad" en Algérie, après le parachèvement des travaux de maintenance et de rénovation réalisés dans un chantier naval en Grèce pendant plus de deux ans.

A l'occasion de son accostage au port d'Alger, et sur instruction du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, le secrétaire général du ministère, Djamel-Eddine Abdelghani

Dridi, a effectué une visite d'inspection du ferry, où il s'est enquis des différents compartiments et des travaux de rénovation ayant touché l'ensemble des espaces voyageurs, des équipements de sécurité ainsi que de la salle des machines.

Après avoir félicité l'équipe chargée de l'opération de rénovation du navire, le SG a souligné la nécessité d'offrir les meilleurs services aux passagers lors de sa mise en exploitation commerciale, et d'assurer un entretien régulier afin de préserver son état technique et opérationnel, ajoute la même source.

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Il a également insisté sur la nécessité de prendre toutes les mesures requises pour la réussite de la saison estivale 2026, de manière à répondre aux attentes des voyageurs, notamment les membres de la communauté nationale à l'étranger, conclut le communiqué de l'entreprise.

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