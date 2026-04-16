Algérie: Rezig souligne l'engagement du secteur à accompagner toutes les initiatives pour promouvoir le produit national à l'étranger

ALGER — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a souligné, mercredi, l'engagement du secteur à accompagner toutes les initiatives visant à faire connaitre le produit national à l'étranger, tout en mettant en avant le rôle de la communauté nationale à l'étranger dans sa promotion sur les marchés internationaux, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait alors qu'il recevait au siège du ministère, l'Algérien, Faiçal Ouchène qui active dans la promotion des produits nationaux en Europe via les plateformes numériques et les réseaux sociaux.

Cette rencontre a constitué une occasion pour le ministre de saluer le rôle de la communauté algérienne à l'étranger dans la promotion des produits nationaux sur les marchés internationaux, notamment à travers les initiatives individuelles contribuant à mettre en avant la qualité et la diversité du produit algérien.

Il a souligné, à ce propos, que la diaspora constitue "un partenaire important dans le processus de promotion des exportations et de renforcement de l'image du produit algérien sur les marchés internationaux".

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Le ministre a également mis en avant les efforts déployés par M. Ouchène dans la promotion du produit algérien via plusieurs plateformes et réseaux sociaux, ainsi que sa participation aux manifestations économiques organisées en Algérie, à l'instar du Salon national des fromages et des produits laitiers organisé par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Pour sa part, M. Ouchène a exprimé ses remerciements au ministre pour ce geste encourageant, affirmant sa volonté de poursuivre ses efforts en faveur de la promotion des produits algériens en Europe, et de mettre en avant les potentialités dont dispose l'Algérie dans le domaine de la production agroalimentaire, renforçant ainsi sa présence dans les marchés européens, conclut le communiqué.