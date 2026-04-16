Algérie: Ecole militaire polytechnique de Bordj El Bahri - Visite guidée au profit des représentants des médias

ALGER — L'Ecole militaire polytechnique (EMP) "Chahid Abderrahmane Taleb" de Bordj El Bahri (Alger) a organisé, mercredi, une visite guidée au profit des représentants des médias nationaux.

S'inscrivant dans le cadre du plan de communication de l'Armée nationale populaire (ANP) 2025-2026, cette visite vise à faire connaître l'école, ses différentes spécialités techniques, ses formations, et ses activités scientifiques, à travers des visites sur le terrain aux unités d'enseignement et de recherche, des infrastructures pédagogiques et des structures de loisirs.

A l'entame de la visite, le commandant de l'Ecole a prononcé une allocution de bienvenue, suivie de la projection d'un film documentaire retraçant le parcours de l'établissement. La délégation médiatique a ensuite été invitée à découvrir les différentes unités d'enseignement et de recherche, ainsi que les structures pédagogiques, scientifiques et récréatives dont dispose l'Ecole.

Cette visite a coïncidé avec l'organisation de la 7e conférence internationale sur les "systèmes informatiques et leurs applications", dans le cadre de la riche activité scientifique et technique de l'établissement.

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Dans son allocution de bienvenue, le commandant de l'Ecole a indiqué que cette initiative vise à "développer et à renforcer les cadres de rapprochement entre l'ANP et les différents médias, dans le but de

promouvoir le contenu médiatique et de consolider le lien Armée-Nation, mais aussi d'ancrer les relations solides entre elles».

L'EMP dispense "une formation militaire et un enseignement universitaire de haut niveau, dans ses différents cycles et spécialités, sous l'encadrement d'instructeurs et d'enseignants qualifiés, dotés d'une grande expertise, ce qui lui a permis d'occuper une place de choix dans le système de l'enseignement supérieur, tant au niveau national qu'international ".