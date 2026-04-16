Algérie: Signature d'une convention de coopération entre l'université d'Alger 2 et la Cinémathèque d'Alger

ALGER — L'université d'Alger 2 et la Cinémathèque d'Alger ont signé une convention de coopération et de partenariat en vue de renforcer la culture cinématographique chez les étudiants, indique, mercredi, un communiqué de l'université.

La cérémonie de signature de la convention de partenariat entre le département des arts relevant de l'université d'Alger 2 et la Cinémathèque d'Alger, s'est déroulée en présence du recteur, M. Said Rahmani, des cadres de l'université, des étudiants membres du ciné-club "le septième art" activant au niveau de l'université, et du directeur de la Cinémathèque d'Alger, M. Adel Mekhalfia, et ce à l'occasion de la Journée mondiale de l'art, correspondant au 15 avril.

Cette convention vise à "renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la culture cinématographique et de la formation académique", à travers l'organisation d'activités communes comprenant des conférences, des workshops, des projections de films, et des rencontres avec des réalisateurs et des critiques, ainsi que le soutien de la recherche scientifique dans le domaine de l'audiovisuel, outre la mise à disposition des étudiants des espaces de la Cinémathèque et de ses riches archives à des fins éducatives et culturelles", précise le communiqué.

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Dans le cadre du soutien aux initiatives estudiantines, la convention accorde une importance particulière au ciné-club de l'université d'Alger 2, dont les activités seront accompagnées par une projection régulière de films, et l'organisation de rencontres intellectuelles et artistiques, sous une supervision académique et une coordination commune, selon le communiqué.

Elle prévoit également des "engagements mutuels", où l'université contribue à l'encadrement pédagogique et à l'implication des étudiants dans des projets médiatiques et de recherche, tandis que la Cinémathèque s'engage "à fournir les espaces, les équipements, et le soutien technique", ainsi qu'à "ouvrir la possibilité aux étudiants d'effectuer des stages pratiques dans les spécialités des arts et du cinéma".

L'université d'Alger 2 a qualifié cette démarche de "nouvelle étape dans le processus de l'ouverture de l'université sur son environnement culturel", et de "renforcement du rôle du cinéma en tant qu'outil de réflexion et de créativité, au service de la formation d'une génération d'étudiants créatifs et intéressés par la culture de l'image".