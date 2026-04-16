Algérie: 34 individus arrêtés pour actes de vandalisme lors du match USM El Harrach-ASM Oran

15 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté 34 individus impliqués dans les actes de vandalisme lors du match de football ayant opposé, le 10 avril dernier, l'USM El Harrach à l'ASM Oran, a indiqué mercredi un communiqué des mêmes services.

"Suite aux troubles enregistrés lors de la rencontre de football ayant opposé l'USM El Harrach à son homologue l'ASM Oran, dans le cadre du championnat de Ligue 2 professionnelle, le 10 avril au stade Chahid Zerrouki Mouloud, les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de 34 individus", a précisé la même source.

Les arrestations ont eu lieu "après avoir établi l'implication de ces individus dans des actes de violence et de vandalisme ayant touché les tribunes, avec la destruction quasi totale des sièges du stade, du grillage métallique de l'infrastructure sportive et de ses abords", en plus de "la dégradation de la tribune d'honneur réservée à l'accueil des invités, ainsi que de deux ateliers relevant du stade, et le bris de vitres, suivi d'une tentative d'envahissement et d'intrusion sur la pelouse par la force", selon la même source.

Le 14 du mois en cours, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d'El Harrach, conclut le communiqué.

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