Historien de l'art, éditeur et commissaire d'exposition, Mourad Montazami a été choisi pour assurer la direction artistique de la 16e Biennale de l'Art africain contemporain (19 novembre-19 décembre 2026). L'annonce a été faite, ce mercredi 15 avril 2026.

Le Franco-Iranien a la mission de développer un projet curatorial original prenant en compte la spécificité de la mission et des valeurs de la Biennale de Dakar. Le thème de cette année porte sur l'« (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ». Dans un monde instable et conflictuel, être antifragile, explique Morad Montazami dans le concept général, c'est transformer la fragilité en force, valoriser la simplicité, sublimer le quotidien. Il est aussi question de réparer ce qui est abîmé, soigner les blessures, apprendre des chocs, étudier les risques, prévoir les contretemps.

Après avoir officié à la Tate Modern (Londres) entre 2014-2019 comme curateur de mondes arabes et africains, il développe la plateforme éditoriale et curatoriale Zamân Books & Curating dont il est le directeur. Il explore et revalorise les modernités arabes, africaines et asiatiques. Morad Montazami est l'auteur de plusieurs essais. Il a également curaté des expositions.