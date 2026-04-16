Sénégal: Morad Montazami, Directeur artistique de la 16e biennale de l'art africain contemporain de Dakar - Pe(a)nser pour réparer nos fragilités

16 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Massiga Faye

Historien de l'art, éditeur et commissaire d'exposition, Mourad Montazami a été choisi pour assurer la direction artistique de la 16e Biennale de l'Art africain contemporain (19 novembre-19 décembre 2026). L'annonce a été faite, ce mercredi 15 avril 2026.

Le Franco-Iranien a la mission de développer un projet curatorial original prenant en compte la spécificité de la mission et des valeurs de la Biennale de Dakar. Le thème de cette année porte sur l'« (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ». Dans un monde instable et conflictuel, être antifragile, explique Morad Montazami dans le concept général, c'est transformer la fragilité en force, valoriser la simplicité, sublimer le quotidien. Il est aussi question de réparer ce qui est abîmé, soigner les blessures, apprendre des chocs, étudier les risques, prévoir les contretemps.

Après avoir officié à la Tate Modern (Londres) entre 2014-2019 comme curateur de mondes arabes et africains, il développe la plateforme éditoriale et curatoriale Zamân Books & Curating dont il est le directeur. Il explore et revalorise les modernités arabes, africaines et asiatiques. Morad Montazami est l'auteur de plusieurs essais. Il a également curaté des expositions.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.