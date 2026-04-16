Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a autorisé les ministres de l'Energie et du Budget à lui proposer un calendrier pour l'opérationnalisation des mesures stabilisées. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 15 avril 2026.

S'exprimant sur la situation internationale et la discipline budgétaire, lors du rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres, le Premier ministre, Ousmane Sonko a fait noter que la situation au Moyen-Orient, aggravée par les tensions géopolitiques autour de l'Iran, se dégrade de façon continue. Cette crise aux ramifications multiples, a-t-il souligné, impacte déjà les prix de l'énergie, la sécurité des chaînes d'approvisionnement ainsi que la stabilité des marchés financiers, et pèse lourdement sur les finances publiques.

« Il a appelé les ministres à l'anticipation et à la préparation opérationnelle. Il a autorisé également les ministres de l'Energie et du Budget à lui proposer un calendrier pour l'opérationnalisation des mesures stabilisées », rapporte le document. D'après la même source, le Premier ministre a aussi donné des instructions aux ministres pour une meilleure rationalisation des dépenses et une discipline budgétaire. Il a demandé à chaque ministre de lui soumettre, dans un délai de quinze jours, un ensemble de mesures concrètes d'économie et de redéploiement dans son secteur.