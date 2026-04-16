L'Afrique a besoin d'une diplomatie du logement. C'est ce qu'a soutenu le secrétaire d'État chargé du Logement, le ministre Momath Talla Ndao, lors du Forum urbain africain tenu du 8 au 10 avril 2026 au Kenya.

Au Sénégal, sous l'impulsion du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre, Ousmane Sonko a fait du logement une priorité stratégique nationale, au coeur de son Agenda Sénégal 2050. Ainsi, le gouvernement a engagé des réformes structurelles. Il s'agit de la sécurisation foncière, du financement innovant, de la diversification de l'offre et de l'inclusion sociale et territoriale.

« Face à l'urgence, le Sénégal a fait un choix stratégique fort : tout en travaillant à l'implémentation de son programme national d'accès au logement à travers le Programme de Renouveau Urbain et d'Habitat Souverain, le Sénégal a privilégié une approche opérationnelle marquée par son agilité et sa territorialité, avec le projet « les Cités de la Transformation » », a indiqué le Secrétaire d'État chargé du Logement, le ministre Momath Talla Ndao, lors du Forum Urbain Africain tenu du 8 au 10 avril 2026 au Kenya.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers les « Cités de la Transformation », souligne M. Ndao, le gouvernement porte un modèle intégré, combinant logements, services, économie locale et accessibilité réelle pour les populations, notamment à travers des mécanismes comme la location-vente.

Produire des logements adaptés à la capacité réelle des citoyens

« Car l'enjeu est clair : produire des logements adaptés à la capacité réelle des citoyens. Mais au-delà du Sénégal, une évidence s'impose : aucun pays africain ne pourra relever seul ce défi. Nous avons besoin d'une réponse africaine. Nous avons besoin d'une diplomatie du logement. Nous avons besoin d'un marché régional intégré de la construction », a-t-il dit. Ainsi, pour le ministre Momath Talla Ndao, ce forum doit être un tournant : le point de départ d'une action collective, structurée et ambitieuse. Car le temps presse.

« Si nous n'agissons pas, l'informel deviendra la norme, les inégalités s'aggraveront, et les tensions sociales s'intensifieront. Mais si nous agissons ensemble, le logement peut devenir un puissant moteur de croissance, un levier d'inclusion, et un pilier de résilience pour notre continent », a-t-il ajouté.

Sur ce, le secrétaire d'État chargé du Logement a indiqué que le Sénégal réaffirme son engagement total à construire, avec les autres pays africains, des solutions africaines à la hauteur de ses défis. « Faisons de ce Forum non pas un espace de discours, mais le point de départ d'une action commune. Car le logement, en Afrique, n'est pas seulement une politique publique. C'est une question de dignité. C'est une question de souveraineté. C'est une question d'avenir », a-t-il lancé.