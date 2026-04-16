Afrique de l'Ouest: Une nouvelle feuille de route diplomatique

Une réunion de haut niveau aura lieu le18 avril à Lomé, sous le haut patronage du président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour présenter officiellement la 'Nouvelle Stratégie du Togo pour le Sahel (2026-2028)'.

Cette nouvelle feuille de route vient remplacer la stratégie de 2021, qui a guidé l'action togolaise au Sahel durant quatre ans.

Elle répond à des bouleversements géopolitiques majeurs : persistance de la menace terroriste, extension de l'insécurité vers les pays côtiers du Golfe de Guinée, et surtout la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Cédéao avec la création de l'Alliance des États du Sahel (AES). Face à ces nouvelles réalités, le Togo a jugé nécessaire d'adapter son approche.

La réunion, articulée en six sessions, rassemblera gouvernements, organisations régionales et internationales, envoyés spéciaux et société civile.

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Elle vise à présenter les piliers prioritaires de la nouvelle stratégie, renforcer le dialogue politique entre le Togo et les États du Sahel, et consolider le rôle de Lomé comme pont entre le Sahel et les pays du Golfe de Guinée.

À l'issue des travaux, le Togo entend affirmer davantage sa vocation de médiateur crédible et d'acteur incontournable de la stabilité régionale pour les trois années à venir.