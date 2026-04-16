Afrique de l'Ouest: Entre vigilance militaire et développement inclusif

Le Togo prend la mesure du défi sécuritaire qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Un dialogue stratégique est en cours à Lomé, organisé par le ministère de la Sécurité et le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent (CIPLEV Togo), avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Acteurs étatiques, représentants d'institutions régionales, élus locaux, société civile et experts en droit international sont réunis pour évaluer les instruments juridiques destinés à renforcer la résilience des communautés face au terrorisme, à l'extrémisme violent et à la criminalité transfrontalière.

Les populations des régions des Savanes et de la Kara, au nord du pays, sont directement exposées à ces menaces qui fragilisent la cohésion sociale et la stabilité locale. Face à cette réalité, le gouvernement a engagé une approche globale associant forces de défense, administrations territoriales et société civile pour contenir la propagation de l'extrémisme.