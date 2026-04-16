Afrique: La ligne de front contre le terrorisme se consolide

16 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Dans un environnement régional marqué par une instabilité croissante, le Togo intensifie ses efforts pour sécuriser son territoire, en particulier dans sa région septentrionale, directement exposée aux turbulences sahéliennes.

C'est ce que relève le journal Waraa dans sa dernière édition.

La menace terroriste, qui a progressivement gagné du terrain depuis le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'épargne plus les pays côtiers du Golfe de Guinée. Le Togo, qui partage de longues frontières poreuses avec le Burkina Faso et le Bénin, se trouve en première ligne de cette pression sécuritaire qui s'intensifie d'année en année.

Face à ce contexte, les autorités ont engagé un renforcement significatif de leurs capacités défensives : montée en puissance des forces de défense et de sécurité, amélioration du renseignement, sécurisation des zones frontalières et développement d'infrastructures dans les régions reculées du nord.

Le Programme d'urgence pour la région des Savanes (PURS), lancé en 2022, illustre cette approche qui conjugue réponse militaire et développement local.

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