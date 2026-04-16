Togo: Quand la formation réconcilie théorie et pratique

Plus de 80% des diplômés de l'enseignement supérieur se retrouvent en situation de sous-emploi à la sortie de leurs études.

Plus de 50% des diplômés de l'enseignement technique et professionnel partagent le même sort amer. Face à cette fracture béante entre la salle de classe et le monde du travail, le Togo a décidé de changer de paradigme.

La 10ème édition du Salon international des grandes écoles, de l'entrepreneuriat et des métiers (SIGEM), ouverte mercredi à Lomé, offre cette année une place de choix à la formation en alternance, dispositif innovant incarné par les Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD).

L'Agence éducation et développement (AED), référence étatique en matière d'adéquation formation-emploi, a saisi l'occasion pour aller à la rencontre des étudiants et des parents, afin de mieux faire comprendre les mécanismes et les atouts de ce nouveau modèle pédagogique.

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Le message de Commi Nassini, directeur général adjoint de l'AED, est sans détour : "Quand vous voyez un jeune qui sort d'un IFAD, l'on n'a pas devant soi un étudiant mais un professionnel qui a déjà trois ans d'expériences professionnelles."

L'alternance, c'est précisément cela : une formation qui réconcilie théorie et pratique, salle de cours et terrain, savoir académique et savoir-faire professionnel. Une approche radicalement différente des modèles d'apprentissage traditionnels, qui permet au jeune d'entrer sur le marché du travail les mains pleines de compétences concrètes et immédiatement valorisables.

Aujourd'hui opérationnels dans des secteurs de l'aquaculture, de l'élevage, du bâtiment et des énergies renouvelables, les IFAD ont vocation à étendre leur empreinte à d'autres filières d'avenir, dont la logistique.

Le SIGEM 2026 envoie un signal fort : il ne suffit plus de former, il faut former utile. Dans un pays où le diplôme seul ne garantit plus l'insertion professionnelle, la formation en alternance s'impose comme l'une des réponses les plus cohérentes et les plus prometteuses à la crise de l'emploi des jeunes.