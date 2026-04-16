Sénégal: Crise de la dette, bras de fer avec FMI, chute de la croissance à 2.5%, choc pétrolier - Un quinquennat sous contrainte

Entre dette cachée héritée du précédent régime, négociations laborieuses avec le FMI et perspectives de croissance revues à la baisse, le Sénégal évolue dans un environnement économique de plus en plus contraint. Dans un contexte international instable, marqué notamment par les tensions autour du détroit d'Ormuz, les marges de manoeuvre du gouvernement s'amenuisent, rendant la relance économique plus incertaine que jamais.

Le tandem Diomaye-Sonko fait face à une équation économique de plus en plus complexe. L'enchaînement des difficultés économiques semble aujourd'hui dessiner les contours d'un mandat placé sous haute tension.

Après une année 2025 particulièrement éprouvante, marquée par la révélation d'une dette cachée héritée du régime de Macky Sall et ses conséquences sur les finances publiques, l'horizon continue de s'assombrir pour le Sénégal, notamment en raison des lenteurs dans les négociations en vue d'un nouveau programme de financement avec le Fonds monétaire international (FMI).

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Privé de ce filet de sécurité, le pays se retrouve aujourd'hui livré aux exigences implacables des marchés financiers, dans un contexte où sa crédibilité est déjà entamée par les dégradations successives de sa note souveraine. Pour ne rien arranger, le FMI a annoncé, mardi 14 avril dernier, une révision à la baisse des perspectives de croissance pour 2026.

Contrairement aux 3,0 % initialement envisagés, l'institution prévoit désormais un taux de 2,2 %, traduisant un ralentissement préoccupant de l'activité économique et soulevant des interrogations quant à la capacité du gouvernement à impulser une véritable dynamique de relance.

Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle s'inscrit dans un contexte international particulièrement instable. L'escalade des tensions au Moyen-Orient, notamment autour du détroit stratégique d'Ormuz, par lequel transite plus de 20 % du pétrole mondial, fait planer un climat d'incertitude sur l'économie sénégalaise. Le prolongement d'un éventuel blocus de cet axe vital du commerce énergétique pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole, avec des répercussions directes sur les efforts consentis par le gouvernement pour contenir les prix de l'électricité, du carburant, mais aussi des produits de première nécessité.