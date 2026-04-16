Sénégal: Education et formation/ revue annuelle régionale - L'académie de Diourbel ajuste sa trajectoire éducative

La revue annuelle régionale du Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence dans le secteur de l'Éducation et de la Formation dénommée PAQUET, s'est tenue hier mercredi à la gouvernance de Diourbel. L'exercice a permis de dresser le bilan des activités de l'académie, de mettre en lumière les acquis, mais aussi d'identifier les insuffisances liées à la tendance baissière des résultats au baccalauréat général

La revue annuelle régionale du PAQUET est une rencontre statuaire inscrite dans le calendrier du ministère de l'Education et de la Formation pour faire le bilan des réalisations dans le secteur de l'éducation et de la formation, tout en ouvrant des perspectives, en partageant avec les acteurs, la programmation de l'année en cours. Il s'agit des moments dédiés à la reddition des comptes, au partage d'informations et au dialogue des différentes parties prenantes, pour renforcer la dynamique d'appropriation du système éducatif par l'ensemble des acteurs.

Monsieur Aboubackry Sadikh Niang, inspecteur d'académie de Diourbel explique qu'« il y a quelques motifs de satisfaction en terme d'accès de qualité et de gouvernance. Il y a quand même l'élargissement de l'offre éducative à travers la création d'écoles élémentaires nouvelles, de collèges de proximité et d'ouverture de classe de seconde pour facilite aux élèves, le parcours scolaire.

Les taux d'abandons dans le préscolaire élémentaire et secondaire sont en baisse. Il est de moins de 2 ,35 % à l'élémentaire, au niveau du secondaire moins 6 ,63%. Cela veut dire que les enfants sont encore retenus à l'école. C'est la même chose pour les performances enregistrées du point de vue de la qualité des résultats. On se rend compte au niveau du Cfee, du Bfem et du baccalauréat technique l'académie a enregistré des progrès notables.

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Et pour preuve, entre 2024 et 2025 pour le Cfee on a noté un progrès de 3,33 %, pour le Bfem 3,25% et un pas remarquable pour le baccalauréat technique avec un bond de 16, 91. Le taux brut de scolarisation est passe de 54% en 2024 à 58,6 en 2025 soit un gain de 3 ,64%. Par contre, l'académie de Diourbel est sur deux ans sur une pente descendante au niveau du baccalauréat général

Il précise également que « nous sommes en train d'analyser les contours de cette dynamique pour nous rendre compte qu'il y a des efforts à faire dans l'accompagnement des établissements privés dont certains sont entrain de tirer vers le bas les performances de l'académie. C'est la même chose par moment et par endroit au profil de l'enseignant en charge de certaines classes au secondaire parce que pas suffisamment profilé mais nous sommes en train de déployer un dispositif d'accompagnement et d'encadrement avec les formateurs avec également des inspecteurs de spécialité pour permettre à ces enseignants de monter en puissance mais aussi de requête pour Diourbel soit davantage doté de personnel qualifié ».

S'agissant des enfants en conflit avec la justice, l'inspecteur d'académie soutient qu'ils disposent pleinement de leur droit à l'éducation. Il indique que, l'académie a, en collaboration avec le directeur de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel, mis en place une initiative permettant leur prise en charge à travers des cours de renforcement. Il conclut en saluant l'engagement des enseignants et des syndicats qui se sont appropriés ce projet pour leur permettre une insertion sociale.