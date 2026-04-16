Burkina Faso: Au pays - 118 associations dissoutes

Le Burkina Faso poursuit la refonte de son espace institutionnel et associatif avec une nouvelle décision majeure prise ce mercredi, marquée par la dissolution de 118 associations, dans la continuité des réformes engagées depuis janvier dernier.

Le Burkina a franchi une nouvelle étape dans la restructuration de son paysage associatif. Ce mercredi, le gouvernement a annoncé la dissolution de 118 associations opérant dans divers secteurs, invoquant leur non-respect des dispositions légales en vigueur.

Le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a indiqué dans un communiqué officiel que ces organisations sont désormais « réputées dissoutes » conformément à la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d'association. Elles sont, de ce fait, interdites d'activités sur l'ensemble du territoire national, toute violation exposant les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

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Les structures concernées interviennent dans des domaines variés, notamment les droits humains, la protection de l'enfance et des femmes, l'environnement, la santé - en particulier la lutte contre le VIH/Sida -, la promotion de l'emploi décent, la citoyenneté ainsi que les droits civils et politiques. D'autres oeuvraient également dans les secteurs de l'éducation, de la scolarisation et de l'intégration africaine, avec des responsables issus de profils divers.

Dans son communiqué parvenu à APA, le ministre d'État a appelé au respect strict des textes en vigueur et exhorté les responsables associatifs à se conformer aux exigences légales dans les délais prescrits, insistant sur « le sens élevé du civisme et de responsabilité » attendu des citoyens.

Cette décision du mercredi s'inscrit dans une dynamique plus large de refondation de l'État burkinabè, engagée depuis le début de l'année. En janvier, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré, avait déjà acté la dissolution de l'ensemble des partis et formations politiques du pays. Cette mesure, justifiée par un « diagnostic profond du système partisan », s'inscrivait dans le cadre de la Révolution progressiste populaire (RPP) et visait, selon les autorités, à corriger les dérives du système politique et à renforcer la cohésion nationale.