Kenya: Judo/Championnats d'Afrique seniors - Douze combattants en lice au Kenya

Madagascar alignera douze combattants au prochain championnat d'Afrique. Le sommet continental aura lieu les 24 et 25 avril à Nairobi, au Kenya.

Présence massive. Madagascar sera représenté par douze combattants aux championnats d'Afrique seniors, les 24 et 25 avril, à Nairobi, au Kenya. Deux d'entre eux sont des expatriés. Les locaux sont tous des intouchables, tenants du titre national. En tête de liste figure l'olympienne de Paris 2024, Aina Laura Rasoanaivo Razafy. La multiple championne d'Afrique seniors et juniors des -70 kg y tentera de renouer avec le titre et de lancer son aventure pour la qualification olympique.

«La participation de Laura est très importante à la veille du lancement des circuits qualificatifs aux JO. Si elle décroche le titre, elle obtiendra 700 points supplémentaires. Le tirage serait ainsi plus clément aux Grands Slams et Grands Prix», précise Eric Bruno Saïd, président de la Fédération malgache de judo.

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La médaillée d'or à l'Open de Pretoria en juin 2025, Natacha Emiliame Razafindrakalo, est engagée chez les -48 kg. Médaillée d'or à l'Open de Dakar, le 29 mars, chez les -78 kg, Zo Hajanirina Andriambololona, vice-championne à l'Open d'Abidjan en novembre 2025, tentera de se hisser sur le podium panafricain. La quatrième représentante de la Grande Île est l'indétrônable championne nationale des -63 kg, Malalatiana Frederica Ralalaharisoa, médaillée d'or à l'Open de Port-Louis et d'argent à l'Open de Pretoria en 2025.

Doublé

Madagascar aura deux représentants dans quatre catégories masculines. John Major Andriamanoelina, classé 7e au sommet africain au pays en 2020, et Yacinthe Angelo Rakotonandrasana, classé 7e aux championnats d'Afrique en 2024 et 2025, sont engagés chez les -60 kg. Yves Rayan Ravelojaona et Vonjiniana Emilson Ralevazaha, médaillé de bronze à l'Open de Pretoria, seront en lice chez les -73 kg.

L'expatrié Mickael Jean Allo et le meilleur national de sa catégorie, médaillé d'or à la Coupe d'Afrique junior à Pretoria, Kevin Emilson Ralevazaha, combattront dans la catégorie des -66 kg. Et chez les -81 kg, il y a Fetra Ranaivoarisoa, médaillé d'or à l'Open de Port-Louis et d'argent à Pretoria, et l'expatrié Lova Mahaisoa Randrianasolo, double champion de France universitaire et médaillé de bronze au championnat d'Afrique junior en 2022.

« Nous avons déjà déposé nos dossiers auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous attendons actuellement la validation des subventions », a souligné le président de la fédération. Une partie de la délégation prendra elle-même en charge son déplacement. Deux cent cinquante et un judokas représentant trente-quatre pays disputeront le sommet africain à Nairobi.