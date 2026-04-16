Madagascar: La CCIFM et l'EDBM renforcent leur engagement

La Chambre de commerce et d'industrie France Madagascar (CCIFM) et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) ont conclu hier à Antaninarenina un protocole d'accord.

Signé par Johanne Raharinosy, présidente de la CCIFM, et Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM, cet accord marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations économiques entre Madagascar et la France, l'un des principaux partenaires économiques de la Grande Île. Il s'inscrit dans une volonté commune d'augmenter les flux d'investissements et de soutenir le développement des activités économiques sur le territoire.

Le protocole signé hier prévoit notamment la promotion active des opportunités d'investissement à Madagascar auprès des membres de la CCIFM et de la communauté d'affaires française et internationale, l'accompagnement structuré des entreprises françaises implantées à Madagascar, l'échange d'informations sur des sujets d'intérêt commun, ainsi que l'organisation conjointe d'événements de promotion des investissements et de missions économiques. Pour l'EDBM, cet accord constitue un levier favorable à l'attraction et surtout au maintien des investissements étrangers.

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Sa directrice générale, Josielle Rafidy, précise que « l'objectif est de faire connaître les services de facilitation ainsi que l'accompagnement sectoriel, en collaboration avec les différents ministères oeuvrant dans les secteurs porteurs d'opportunités d'investissement à Madagascar ».

Grâce à cette collaboration, les deux institutions ambitionnent d'accroître le nombre de projets d'investissements étrangers, de favoriser la création et le développement d'entreprises françaises et internationales, et de stimuler les partenariats entre acteurs locaux et internationaux.

Ce partenariat permettra également d'améliorer la visibilité des opportunités économiques à Madagascar auprès des entreprises du réseau CCIFI à l'international, tout en renforçant les dispositifs d'appui existants pour les investisseurs. La présidente de la CCIFM, Johanne Raharinosy, a également remercié l'EDBM pour la qualité des échanges déjà engagés, ayant abouti à la signature de cet accord.

Il convient de rappeler que l'EDBM est l'agence nationale de promotion des investissements (API), rattachée à la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar. Elle est chargée de la promotion des investissements privés, de l'amélioration du climat des affaires et de la facilitation des investissements.