Madagascar: Union Européenne - Cap sur une nouvelle coopération stratégique

16 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

La consolidation des relations bilatérales sur le plan institutionnel ainsi que les perspectives de coopération ont été au coeur du dialogue de partenariat tenu mardi dernier au ministère des Affaires étrangères à Anosy. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'Accord de Samoa, qui régit les relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Cette réunion qui a permis de renforcer les relations bilatérales autour d'axes prioritaires communs, notamment en matière de gouvernance, de coopération économique et des enjeux internationaux. Ouverte par Mamitiana Rajaonarison, Chef du gouvernement de la Refondation de la République de Madagascar, et coprésidée par Alice N'Diaye, ministre des Affaires étrangères, ainsi que Olof Skoog, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, la rencontre a porté sur des questions politiques, la coopération économique et commerciale, ainsi que sur les enjeux internationaux.

Au cours des échanges, le gouvernement malgache a présenté les programmes et les réalisations engagés dans le cadre du processus de refondation. De son côté, l'Union européenne a salué les efforts déployés et a réaffirmé son soutien à la promotion de la bonne gouvernance. Olof Skoog a notamment souligné que « Madagascar va trouver que l'Union européenne représente un atout positif pour le peuple malgache ».

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