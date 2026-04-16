Madagascar: Harry Laurent Rahajason - «Cinq drones ont survolé la résidence du Chef de l'État»

Une nouvelle intention d'attenter à la vie du Chef de l'État et de son épouse. C'est ainsi que Harry Laurent Rahajason, directeur de la communication à la présidence de la Refondation de la République, qualifie les faits dont il a fait le rapport à la presse, hier.

En milieu de matinée, les journalistes ont été conviés à une conférence de presse qu'allait donner le patron de la communication de l'institution présidentielle. Le décor a été planté dans la salle de réunion attenante à son bureau, sis dans un des bâtiments administratifs attenants au palais d'État d'Ambohi-tsorohitra. Vidéo à l'appui, Harry Laurent Rahajason a indiqué que cinq drones ont survolé la résidence du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, dans la nuit de dimanche à lundi.

La vidéo aurait été filmée via un téléphone mobile d'un des membres de la sécurité présidentielle. Le directeur Rahajason souligne, toutefois, qu'un dispositif anti-drone fait partie du système de sécurité de la résidence du couple présidentiel. Il s'agit probablement d'une technologie de brouillage qui neutralise le système de guidage des drones. Aussi, les appareils auraient-ils été rapidement rapatriés par ceux qui les ont envoyés.

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Harry Laurent Rahajason indique qu'une enquête est ouverte sur ce sujet. Il ajoute, toutefois, qu'il ne s'agit pas de drones armés, mais munis d'un dispositif de détection à infrarouge qui aurait permis à leurs conducteurs de déterminer le nombre des occupants de chaque chambre au sein de la résidence.

Comme motif de cette initiative, le directeur de la communication de la présidence de la Refondation de la République évoque la thèse «d'une probable tentative de représailles d'entités internationales», qui ne seraient pas favorables aux intentions du pouvoir de diversifier les sources d'approvisionnement en carburant sur le marché international.

Il avance également comme autre possibilité des représailles par des personnalités ou des entités qui seraient mécontentes de l'intention étatique de sévir contre tous ceux qui seraient impliqués dans le détournement de deniers publics révélés récemment par la Cour des comptes. Harry Laurent Rahajason a également révélé une information venant des renseignements généraux qui indiquerait «l'existence d'une intention d'incendier le palais de l'Assemblée nationale, samedi».