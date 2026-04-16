Madagascar: MASA 2026 - La Compagnie Miangaly séduit Abidjan

Présentée lors du MASA 2026 à Abidjan, la création malgache « La Ferme » s'affirme comme une œuvre marquante, largement saluée par le public et les professionnels.

Dès les premières secondes, le silence s'installe, les lumières s'élèvent... et la scène prend vie. À Abidjan, plus précisément à l'Institut français de Côte d'Ivoire, la Compagnie Miangaly Théâtre a marqué les esprits avec « La Ferme », une création intense présentée dans le cadre du Marché des arts du spectacle africain, rendez-vous majeur des arts vivants en Afrique.

Pour sa 14e édition, organisée du 11 au 18 avril 2026, ce programme international vise à renforcer les capacités des professionnels africains et à structurer un véritable marché autour de leurs œuvres, couvrant des disciplines variées telles que la musique, le conte, le théâtre, l'humour ou encore le cirque.

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Au cœur de cet événement, « La Ferme » s'est distinguée par sa puissance scénique et la portée de son propos engagé. La pièce met en scène deux sœurs jumelles, boxeuses et orphelines, confrontées à un héritage politique pesant et à des tensions sociales constantes. À travers leurs corps et leurs silences, l'œuvre interroge la résistance d'une jeunesse en quête d'issue dans un environnement instable. Coécrite par Bini Josoa et Gad Bensalem, et mise en scène par Fela Razafiarison, cette création dépasse le simple cadre théâtral : elle se veut cri, tension et miroir d'une réalité contemporaine.

Unanimes

Présentée les 13 et 14 avril à l'Institut français de Côte d'Ivoire, dont une représentation le mardi 14 avril, la pièce a su capter l'attention d'un public diversifié. Les retours sont unanimes : l'œuvre est perçue comme profondément vivante et résolument tournée vers l'universel, hissant haut les couleurs de la création malgache.

Selon Fela Razafiarison, figure majeure de la compagnie, le spectacle a pleinement répondu aux attentes. Le public a été réceptif, et la présence de professionnels africains et européens a renforcé la portée de cette participation. Dans cet espace, artistes, programmateurs et diffuseurs se rencontrent autour d'un objectif commun : identifier des œuvres capables de circuler au-delà des frontières. Le MASA agit ainsi comme un véritable marché, favorisant les échanges, les possibilités de diffusion et les collaborations.

Au-delà des représentations, l'événement intègre également des sessions de formation et des rencontres professionnelles. Ces moments permettent aux acteurs du secteur de partager leurs expériences autour de thématiques essentielles telles que la production de spectacles, la structuration du milieu artistique ou encore le développement de projets culturels.

La diaspora malgache présente à Abidjan a également répondu à l'appel, exprimant sa fierté face à une œuvre qui représente Madagascar sur la scène internationale. Sa présence a renforcé l'énergie autour du spectacle, contribuant à une atmosphère à la fois chaleureuse et engagée. Par sa participation remarquée, la Compagnie Miangaly Théâtre confirme la vitalité et le rayonnement du théâtre malgache. « La Ferme » ne se contente pas d'être jouée : elle s'impose, interpelle et traverse les frontières.