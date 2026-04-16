Madagascar: Sécurité routière - La RN2 reste sujette aux accidents

Les camions conteneurs suscitent de plus en plus d'inquiétude sur les routes nationales, surtout après plusieurs accidents récents. La sécurité routière reste toutefois au centre des préoccupations.

On voit des camions renversés tous les jours. Ce phénomène n'est pas nouveau , témoigne Miarintsoa Anderson, chauffeur desservant régulièrement la route nationale n° 2 reliant Antananarivo à Toamasina. Le croisement avec les camions transportant des conteneurs suscite de plus en plus d'inquiétude chez les usagers des routes nationales. Cette situation s'est accentuée à la suite de plusieurs accidents récents ayant causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels.

Sur les axes routiers les plus fréquentés, de nombreux automobilistes disent désormais appréhender ces poids lourds, souvent jugés difficiles à manoeuvrer, notamment dans les zones étroites ou dégradées. De plus, les poids lourds doivent circuler avec un tonnage maximal de 44 tonnes, charge du véhicule comprise. Pourtant, certains roulent avec plusieurs tonnes supplémentaires.

Prudence

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Du côté des transporteurs, un autre son de cloche est avancé. Plusieurs chauffeurs estiment que la dégradation avancée de certaines routes constitue le principal facteur de risque. Selon Miarintsoa Anderson, chauffeur, « les nids-de-poule, les portions affaissées et le manque d'entretien régulier compliquent fortement la conduite de véhicules de grande taille et augmentent les risques d'accident, même lorsque les règles de sécurité sont respectées. »

« Dans le cadre du dispositif de prévention, une collaboration est en cours entre plusieurs services de contrôle routier, notamment l'Agence des Transports Terrestres (ATT), la Direction régionale des Transports, la Gendarmerie nationale ainsi que les services de visite technique. Des contrôles sont effectués dès le départ des camions, notamment à Toamasina, afin de vérifier la conformité des véhicules avant leur mise en circulation », indique une source auprès de l'ATT Toamasina.

Avant chaque départ, les camions transportant des conteneurs doivent passer par une série de vérifications techniques obligatoires. Ces inspections visent à garantir la conformité du véhicule, son bon état mécanique ainsi que le respect des normes de sécurité. Par ailleurs, les réflexes de prudence sont fortement recommandés.

« Il est notamment conseillé de respecter la distance de sécurité entre les véhicules et les camions. Lors des dépassements, les conducteurs doivent s'assurer que la voie est totalement libre avant toute manoeuvre. Une conduite modérée et prudente est également recommandée lors des croisements avec ces poids lourds », souligne Tahiry, un chauffeur de taxi-brousse reliant Antananarivo et Toamasina.

Une attention particulière est aussi portée aux systèmes d'attache et de verrouillage des conteneurs, considérés comme des éléments essentiels de sécurité. Concernant le récent accident survenu à Antsampanana, les premiers éléments indiquent que le système d'attache du conteneur était bien présent, mais s'est rompu sous l'effet d'une vitesse excessive.

Face à ces risques, les autorités insistent sur le renforcement de la sensibilisation des conducteurs. Elles annoncent également un durcissement des mesures, avec l'introduction de sanctions en cas de non-respect des règles de sécurité routière, afin de réduire les accidents impliquant les poids lourds.