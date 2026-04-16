Madagascar: Andasibe - Six individus arrêtés pour trafic de palissandre à Andasibe

16 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Un nouveau coup de filet dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Six individus ont été arrêtés dans la nuit du 14 avril à Andasibe. Ils sont inculpés dans la coupe illégale de palissandre à l'intérieur du parc national d'Analamazaotra, à Andasibe, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), hier.

L'un des suspects a été pris en flagrant délit en pleine zone protégée. Les cinq autres ont été interpellés dans les fokontany de Morafeno, Anevoka et Ambavaniasy, en périphérie du parc. Selon les autorités, cette opération a été rendue possible grâce à des informations fournies par des riverains. Les six individus sont placés en garde à vue et devraient être présentés à la justice dans les prochains jours. Le palissandre est fortement menacé, il figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Surveillance

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa surexploitation persiste malgré les interdictions en vigueur. Au parc d'Analamazaotra, les cas de coupe illégale se multiplient, mettant en danger un écosystème déjà fragile. Pour y faire face, les autorités ont renforcé la surveillance, de jour comme de nuit, en mobilisant Madagascar National Parks (MNP), la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable d'Alaotra-Mangoro, ainsi que les forces de l'ordre.

Cette opération a commencé à porter ses fruits avec cette arrestation. Le MEDD réaffirme sa ligne ferme : « tolérance zéro » face à l'exploitation illégale. Il appelle également les citoyens à rester mobilisés et à signaler toute activité suspecte via le numéro vert 955 ou auprès des forces de sécurité.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.