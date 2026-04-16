Madagascar: Andasibe - Six individus arrêtés pour trafic de palissandre à Andasibe

Un nouveau coup de filet dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Six individus ont été arrêtés dans la nuit du 14 avril à Andasibe. Ils sont inculpés dans la coupe illégale de palissandre à l'intérieur du parc national d'Analamazaotra, à Andasibe, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), hier.

L'un des suspects a été pris en flagrant délit en pleine zone protégée. Les cinq autres ont été interpellés dans les fokontany de Morafeno, Anevoka et Ambavaniasy, en périphérie du parc. Selon les autorités, cette opération a été rendue possible grâce à des informations fournies par des riverains. Les six individus sont placés en garde à vue et devraient être présentés à la justice dans les prochains jours. Le palissandre est fortement menacé, il figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Surveillance

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Sa surexploitation persiste malgré les interdictions en vigueur. Au parc d'Analamazaotra, les cas de coupe illégale se multiplient, mettant en danger un écosystème déjà fragile. Pour y faire face, les autorités ont renforcé la surveillance, de jour comme de nuit, en mobilisant Madagascar National Parks (MNP), la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable d'Alaotra-Mangoro, ainsi que les forces de l'ordre.

Cette opération a commencé à porter ses fruits avec cette arrestation. Le MEDD réaffirme sa ligne ferme : « tolérance zéro » face à l'exploitation illégale. Il appelle également les citoyens à rester mobilisés et à signaler toute activité suspecte via le numéro vert 955 ou auprès des forces de sécurité.