Madagascar: Basketball 3X3/Coupe du monde - Le pays évolue dans une poule A très relevée

Après la Coupe du monde 2025 à Oulan-Bator, Madagascar s'apprête à disputer l'édition 2026, prévue du 1er au 7 juin en Pologne. Le tirage au sort n'a pas épargné les Ankoay. Versée dans la poule A, la sélection masculine affrontera la Serbie, référence mondiale, l'Espagne, championne du monde, ainsi que l'Australie et l'Autriche. Chez les dames, le tirage est plus corsé. Les Malgaches défieront les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque et l'Azerbaïdjan, dans une poule tout aussi compétitive.

Cette configuration rappelle celle de 2025, où Madagascar avait déjà découvert l'exigence du très haut niveau. Malgré des séquences prometteuses, notamment dans l'intensité défensive et l'engagement physique, les Ankoay avaient mesuré l'écart face aux nations rompues au circuit mondial. L'expérience accumulée constitue aujourd'hui un socle important pour aborder cette nouvelle échéance. À Varsovie, le défi reste de taille. La Serbie demeure une référence incontournable, capable de punir la moindre erreur, tandis que l'Espagne impose un jeu structuré et efficace.

Rêve olympique pour 2028

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L'Australie, athlétique et explosive, représente un danger constant, alors que l'Autriche, souvent sous-estimée, s'appuie sur une rigueur tactique solide. Pour Madagascar, l'équation est claire : hausser son niveau de jeu dans tous les compartiments. Le souvenir du duel face à l'Australie en 2025 reste marquant. À 19-19, Livio Ratianarivo obtenait deux lancers francs à deux secondes de la fin. Un tir manqué, suivi d'une fin de match cruelle, scellait la défaite 21-19. Une expérience formatrice, à l'image de l'exploit signé en 2023 face à la France (21-20).

Depuis, les joueurs ont gagné en maturité, portés notamment par leur sacre continental, qui a confirmé leur statut en Afrique. Cette progression devra se traduire par une meilleure gestion des temps faibles, un aspect qui leur avait coûté cher lors de la précédente édition.

Chez les dames, le parcours en Mongolie avait été plus difficile, marqué par de lourdes défaites face à l'Italie, la Pologne et l'Australie. Elles avaient toutefois montré un visage plus combatif contre la Chine, s'inclinant avec les honneurs (15-22) après avoir rivalisé durant une bonne partie de la rencontre.

Pour 2026, Madagascar aborde la compétition sans pression excessive, mais avec une réelle marge de progression. Plus qu'un objectif de qualification, ce Mondial s'inscrit dans une dynamique de préparation en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. «Les retrouvailles avec la Serbie et l'Espagne ne seront pas faciles. L'Autriche et l'Australie sont accessibles, mais restent très solides. Tout dépendra de notre préparation», souligne le coach Jean de Dieu Randrianarivelo.