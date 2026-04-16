Madagascar: Basketball N1A - JCBA et JEA renouent avec la victoire

16 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Les favoris repartent de l'avant à Antsirabe. La quatrième journée du championnat de Madagascar N1A, disputée au gymnase Vatofotsy, a souri à deux formations attendues. Battue d'un souffle par MB2ALL lors de la deuxième journée, JEA Vakinankaratra a parfaitement réagi en dominant EBF Haute Matsiatra (66-45).

Dans la foulée, JCBA Analamanga a également renoué avec le succès en s'imposant face à Varsity Anosy (61-54), un résultat qui relance clairement la formation dans la course aux demi-finales. La veille, les joueuses de JCBA, sous la houlette de Tojo Rasamoelina, avaient pourtant bien failli créer la surprise face à MB2ALL. Solides pendant trois quart-temps, elles viraient même en tête à la pause (29-27), avant de céder progressivement.

MB2ALL demeure ainsi la seule équipe invaincue chez les dames. Opposée à Ankaratra Vakinankaratra, la formation d'Analamanga a dû s'employer pour préserver son invincibilité (49-44). Son entraîneur, Ndranto Rakotonanahary, retient avant tout l'essentiel : « Le premier objectif est de chercher la victoire, et c'était chose faite, peu importe l'écart. Nous avons aussi testé d'autres joueuses en leur offrant du temps de jeu. »

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Du côté de JCBA, l'ambition est plus mesurée. Avec un groupe novice à ce niveau, Tojo Rasamoelina fixe un cap réaliste: « Après la défaite contre MB2ALL, mes joueuses ont su réagir face à Varsity. L'objectif principal reste le maintien en N1A. » Chez les hommes, les rencontres ont également livré leur verdict, avec notamment la victoire de Fandrasa Haute Matsiatra face à SBC Vakinankaratra (68-65) et celle de MBC Atsinanana contre Cosfa Analamanga (78-68).

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