Madagascar: Tanjombato - Un engin rail-route se renverse sur une maison

16 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Trois blessés ont été signalés hier à Tanjombato, où un engin de chantier a déraillé et écrasé une maison.

Un accident rarissime s'est produit hier matin, vers 7 h 30, à Andohavato, Tanjombato. Un engin rail-route a déraillé et s'est renversé sur une maison en longueur, en briques, composée de trois pièces occupées par différentes familles. Angèle Ramarovavy et son mari, Baroda Lala Mbinina Andriamanantena, ainsi que le chauffeur de l'engin, ont été blessés.

Felanirina Raholiarilala, qui vivait seule avec son fils de 3 ans dans l'une des chambres, raconte son effroi : « J'étais encore endormie avec mon fils. Nous ne pouvions plus sortir. Nous attendions, en nous demandant si nous allions mourir ou survivre. Tout est détruit : nos affaires, nos biens. » Pour le couple voisin, leur commerce de coco destiné à la fabrication d'huile, installé dans la pièce voisine, a lui aussi été réduit en miettes. Angèle Ramarovavy se souvient de la violence du choc : « J'étais en train de ranger notre chambre quand j'ai été écrasée. Je n'ai pu sortir que grâce aux voisins. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son mari complète son témoignage : « La masse métallique est tombée sur nous. Nous avons été blessés. Notre maison est détruite. Nous avons tout perdu : marchandises, matériel de travail, effets personnels. Même les ustensiles de cuisine et le téléphone sont brisés. »

Il a dévié

Locataires, ils vivaient du commerce de coco transformé en huile. Leur enfant venait de partir à l'école lorsque l'accident s'est produit. Un policier municipal, présent sur les lieux, explique la scène : « Il y avait des charrettes de marchands de manioc sur la voie. Le chauffeur a klaxonné, mais n'a pas pu s'arrêter. Pour éviter les gens, il a dévié et l'engin a basculé. Sans cette manoeuvre, il aurait percuté les vendeurs et des motos. » Selon lui, le conducteur a tenté d'éviter le pire, ce qui a provoqué l'accident.

Les sapeurs-pompiers d'Antananarivo, appelés en urgence, confirment que la maison a été entièrement endommagée. « Il n'y a pas eu de décès, mais trois blessés ont été évacués vers l'hôpital», précise leur rapport. Le chauffeur, coincé dans les toilettes de l'habitation, a été extrait après plus d'une heure. Les habitants, épaulés par les forces de l'ordre, ont participé aux secours avant l'arrivée des pompiers.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.