Madagascar: Tanjombato - Un engin rail-route se renverse sur une maison

Trois blessés ont été signalés hier à Tanjombato, où un engin de chantier a déraillé et écrasé une maison.

Un accident rarissime s'est produit hier matin, vers 7 h 30, à Andohavato, Tanjombato. Un engin rail-route a déraillé et s'est renversé sur une maison en longueur, en briques, composée de trois pièces occupées par différentes familles. Angèle Ramarovavy et son mari, Baroda Lala Mbinina Andriamanantena, ainsi que le chauffeur de l'engin, ont été blessés.

Felanirina Raholiarilala, qui vivait seule avec son fils de 3 ans dans l'une des chambres, raconte son effroi : « J'étais encore endormie avec mon fils. Nous ne pouvions plus sortir. Nous attendions, en nous demandant si nous allions mourir ou survivre. Tout est détruit : nos affaires, nos biens. » Pour le couple voisin, leur commerce de coco destiné à la fabrication d'huile, installé dans la pièce voisine, a lui aussi été réduit en miettes. Angèle Ramarovavy se souvient de la violence du choc : « J'étais en train de ranger notre chambre quand j'ai été écrasée. Je n'ai pu sortir que grâce aux voisins. »

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Son mari complète son témoignage : « La masse métallique est tombée sur nous. Nous avons été blessés. Notre maison est détruite. Nous avons tout perdu : marchandises, matériel de travail, effets personnels. Même les ustensiles de cuisine et le téléphone sont brisés. »

Il a dévié

Locataires, ils vivaient du commerce de coco transformé en huile. Leur enfant venait de partir à l'école lorsque l'accident s'est produit. Un policier municipal, présent sur les lieux, explique la scène : « Il y avait des charrettes de marchands de manioc sur la voie. Le chauffeur a klaxonné, mais n'a pas pu s'arrêter. Pour éviter les gens, il a dévié et l'engin a basculé. Sans cette manoeuvre, il aurait percuté les vendeurs et des motos. » Selon lui, le conducteur a tenté d'éviter le pire, ce qui a provoqué l'accident.

Les sapeurs-pompiers d'Antananarivo, appelés en urgence, confirment que la maison a été entièrement endommagée. « Il n'y a pas eu de décès, mais trois blessés ont été évacués vers l'hôpital», précise leur rapport. Le chauffeur, coincé dans les toilettes de l'habitation, a été extrait après plus d'une heure. Les habitants, épaulés par les forces de l'ordre, ont participé aux secours avant l'arrivée des pompiers.