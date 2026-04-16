Madagascar: Urgence sanitaire - Honorat évacué d'urgence en Inde pour une intervention vitale

L'urgence n'attend plus. Hier soir, Honorat a été évacué vers l'Inde à bord d'un vol d'Ethiopian Airlines, dans l'espoir de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à la gravité de son état. Une décision devenue inévitable cette semaine, les délais ayant atteint un seuil critique.

Selon les informations disponibles, son état de santé s'est fortement détérioré, notamment avec une absence de réaction de la partie inférieure de son corps. Une situation alarmante qui a précipité cette évacuation sanitaire, jugée comme la seule option pour tenter de stabiliser son état et envisager un traitement approprié.

Honorat n'a pas fait ce voyage seule. L'humoriste est accompagné de son épouse ainsi que d'un médecin, afin d'assurer un suivi médical durant le déplacement et à son arrivée. Malgré cette mobilisation, un défi de taille demeure : le financement. Les fonds nécessaires pour couvrir l'ensemble des frais médicaux ne sont pas encore réunis, ce qui ajoute une pression supplémentaire à cette situation déjà critique.

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Face à cette urgence, les autorités ont pris part à l'organisation de l'évacuation. L'État a apporté son soutien pour rendre possible ce transfert à l'étranger, soulignant l'importance de cette intervention. De son côté, la RDJ s'est également engagée activement dans les démarches visant à faciliter son départ vers l'Inde. Aujourd'hui, alors qu'Honorat entame cette étape décisive loin de Madagascar, l'espoir repose autant sur la réussite de l'intervention que sur la solidarité qui continue de se mobiliser autour de lui.