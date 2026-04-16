Madagascar: Anosizato - Quatre bandits attaquent un commerce

Trois des quatre individus impliqués dans une attaque à main armée à Anosizato Ouest ont été clairement identifiés grâce aux images captées par des caméras de surveillance. Hier, la brigade de Fenoarivo a diffusé leurs photos sur les réseaux sociaux afin d'accélérer les recherches et de mobiliser la population.

L'attaque s'est produite le 7 avril, vers 9h10, lorsqu'un citoyen a alerté le poste fixe d'Anosizato. Les gendarmes ont été dépêchés sur place. Les assaillants, au nombre de quatre, non masqués, ont pénétré dans la maison d'un riverain âgé de 32 ans. Ils se sont introduits dans la boutique attenante et ont menacé les personnes présentes avec deux pistolets artisanaux. Ils ont dérobé 500 000 ariary ainsi que deux téléphones portables de marque Tecno et Itel, avant de prendre la fuite en direction du cimetière de Fasanikaràna. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun coup de feu n'a été tiré.

Les forces de l'ordre appellent les habitants à coopérer. Toute information utile à l'identification des malfaiteurs peut être transmise aux responsables aux numéros 034 14 009 56 ou 034 14 019 90.