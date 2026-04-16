Sénégal: Accident sur la RN1 - Un décès et deux blessés légers

16 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par El hadji Fodé Sarr

Un accident survenu aujourd'hui sur la route nationale (RN1), entre Fatick et Kaolack a provoqué un décès et deux blessés légers. Il s'agit d'un choc entre un camion frigorifique et une semi-remorque.

Une collision entre un camion frigorifique et une semi-remorque a coûté la vie à un homme, aujourd'hui, sur la route nationale (RN1), entre Fatick et Kaolack. L'accident s'est produit aux environs de 5h, précisément à la sortie de la ville de Fatick. Deux jeunes de 19 et 20 ans ont été légèrement blessés, d'après les informations livrées par les sapeurs-pompiers.

À en croire toujours la même source, la personne qui a rendu l'âme sur le coup est le conducteur du camion frigorifique, âgé de vingt-sept ans. Ce choc entre les deux véhicules a provoqué un bouchon fou sur une longue distance, bloquant ainsi la circulation. Les deux blessés ont été évacués à l'hôpital régional Marième Faye Sall de Fatick. Quant à la victime, elle a été acheminée à la morgue de la même structure sanitaire.

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