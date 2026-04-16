Sénégal: Turquie - Mbaye Diagne, à deux buts d'entrer dans l'histoire

Après avoir brillé en Süpelig turque (meilleur buteur en 2019), Mbaye Diagne est aujourd'hui en deuxième division. Il est à 2 réalisations d'être le meilleur buteur de l'histoire sur une saison.

Avec Amedspor, le buteur sénégalais tourne à un rythme affolant : 28 buts en championnat, largement en tête du classement des meilleurs scoreurs de deuxième division turque. D'ailleurs, il ne lui manque plus que deux réalisations pour dépasser le record absolu de buts sur une saison dans cette division, détenu jusqu'ici par le Portugais Marco Paixão avec 29 unités. Mbaye Diagne a encore 3 journées pour écrire l'histoire.

Par ailleurs, l'enjeu dépasse le seul record individuel. Amedspor pointe en deuxième position du classement, synonyme de montée directe en Süper Lig, une première dans l'histoire du club. Mbaye Diagne se retrouve donc au coeur d'un double sprint final : personnel et collectif.