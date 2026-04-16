Burkina Faso: Coopération bilatérale - L'ambassadeur d'Iran et chef de la diplomatie burkinabè échangent sur des questions d'actualité

16 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/MAE

Le ministre des Affaires étrangères a accordé une audience à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, dans la matinée du 15 avril 2026.

Lors de cette audience, Mojtaba Faghihi a exprimé sa gratitude aux autorités burkinabè, pour les marques de compassion et de solidarité suite à la disparition du Guide suprême iranien ainsi que d'autres citoyens de ce pays tués lors de frappes israélo-américaines.

Relativement à l'évolution de cette guerre, il a indiqué que l'Etat et les institutions continuent de fonctionner normalement en République islamique d'Iran, grâce à un peuple fort, résilient et patriote, résolument engagé et mobilisé derrière les autorités. Le ministre des Affaires étrangères a saisi l'occasion pour formuler le voeu d'un retour à la paix dans ce pays ami et partenaire stratégique du Burkina Faso. Cette audience a aussi été le lieu pour l'ambassadeur iranien et le chef de la diplomatie burkinabè, de passer en revue les dossiers de coopération entre les deux pays, ainsi que des sujets d'actualité sur le plan international.

 

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