Burkina Faso: Enseignement technique et professionnel - « Nakobiir Sôgfu » pour renforcer la formation des apprenants

16 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone et Fatimata Zoungrana

Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a lancé la campagne « Nakobiir Sôgfu », pour la collecte de matériel au profit des apprenants de l'enseignement et formation technique et professionnelle, mardi 15 avril 2026, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso entend franchir un nouveau pas dans le renforcement de la formation professionnelle. Pour ce faire, le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a lancé une campagne dénommée : « Nakobiir Sôgfu » (aide aux apprenants en Dagara). Elle est dédiée à la collecte de matériel et d'équipements au profit des établissements d'Enseignement et formation technique et professionnelle (EFTP), mardi 15 avril 2026, à Ouagadougou.

Selon le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, cette initiative s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités visant à bâtir une jeunesse compétente, responsable et créatrice de valeur. A l'en croire, la campagne entend répondre au déficit d'équipements dans les centres de formation, en mobilisant du matériel, qu'il soit fonctionnel ou non.

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Il a expliqué que la formation professionnelle ne peut être efficace sans ancrage dans la pratique. A cet effet, il a poursuivi que les apprenants doivent manipuler, expérimenter, réparer et transformer afin de confronter leurs connaissances théoriques aux réalités du terrain. « C'est dans cette optique que la campagne « Nakobiir Sôgfu » a été initiée pour collecter divers équipements, notamment du matériel électroménager, électromécanique, informatique, roulant et des matériaux de construction », a-t-il cité.

Le ministre Zoungrana a lancé un appel aux structures publiques et privées, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté, à contribuer à cette dynamique en mettant à disposition des équipements, même hors d'usage. Chaque geste, a-t-il souligné, contribuera à la formation d'une jeunesse qualifiée et adaptée aux besoins de l'économie nationale.

Une nouvelle vision

Représentant le parrain, le ministre de l'Economie et des Finances, Fatoumata Bako, a salué une initiative qui rompt avec les insuffisances longtemps observées dans les centres de formation. De son avis, la campagne vient corriger une situation où les apprenants étaient souvent confrontés à un manque d'équipements pour la pratique.

Elle a indiqué que « Nakobiir Sôgfu » incarne une nouvelle vision basée sur la valorisation des ressources existantes, à travers la récupération et la réutilisation du matériel. Une approche qui, a-t-elle soutenu, contribue à une gestion rationnelle des ressources publiques et à la formation d'une jeunesse compétente et engagée. Elle a également appelé à une mobilisation collective pour soutenir l'initiative.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Mouhaiminou Ouédraogo, a exprimé sa gratitude pour cette initiative qui répond, selon lui, à un besoin réel des apprenants dans leurs ateliers et dans les salles de formation. Il a relevé que la formation professionnelle nécessite des travaux pratiques réguliers, rendus difficiles par l'insuffisance d'équipements. Toutefois, a-t-il ajouté, la campagne offre une opportunité d'apprendre efficacement et de développer des compétences solides. Il a pris l'engagement, au nom de ses camarades, de faire bon usage du matériel qui sera mis à leur disposition.

Quant au proviseur du Lycée technique national Aboubacar-Sangoulé-Lamizana, Doumabo Ouadio, il a salué la tenue de cette cérémonie qu'il a qualifié d'historique pour son établissement. Il a affirmé que la formation professionnelle ne saurait être efficace sans une forte dimension pratique. « Apprendre un métier suppose de manipuler, expérimenter et répéter les gestes, ce qui nécessite des équipements adéquats et en quantité suffisante », a expliqué le proviseur.

M. Ouadio a ainsi invité les partenaires et les bonnes volontés à accompagner cette initiative, tout en rassurant que les contributions seront utilisées avec rigueur et transparence au profit des apprenants.

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