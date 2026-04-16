Burkina Faso: 33e AG de la fraternité sacerdotale - Semer l'espérance dans les coeurs des communautés

La conférence épiscopale Burkina-Niger organise, du 14 au 17 avril 2026, à Kaya, la 33e assemblée générale de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger sur le thème : « Le prêtre, semeur d'espérance, dans un monde en pleine mutation socio-culturelle ».

Chaque biennale, les prêtres du Burkina Faso et du Niger tiennent une Assemblée générale (AG) pour traiter des thématiques qui concernent leur ministère, leur implication dans la marche de leurs nations et surtout leur contribution pour que les populations vivent en symbiose, à travers l'Evangile.

Ainsi, pour cette biennale, l'Eglise catholique n'a pas dérogé à la règle avec l'organisation de la 33e AG de la Fraternité sacerdotale Burkina-Niger (FSBN) qui se tient, du 14 au 17 avril à Kaya. Placé sur le thème : « Le prêtre, semeur d'espérance, dans un monde en pleine mutation socio-culturelle », ce conclave sacerdotal regroupe 302 prêtres venus du Burkina Faso et du Niger.

Selon l'archevêque de Koupéla, président de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Gabriel Sayaogo, les participants se pencheront sur l'action du prêtre en tant que semeur d'espérance, dans un monde difficile caractérisé par la violence, un monde où la fraternité est en train de perdre sa place.

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« Nous mènerons des réflexions en groupe, ensuite en plénière pour mettre en commun les travaux de groupe. A la fin, nous allons nous donner des résolutions et recommandations, que nous les mettrons en pratique sur le terrain au profit des fidèles chrétiens », a-t-il souligné. Pour l'évêque de Dédougou et chargé de la commission épiscopale pour le clergé, Mgr Prosper Bonaventure Ky, le prêtre doit toujours être un témoin d'espérance quelle que soit la situation, afin de pouvoir se réconforter.

Répandre la joie

« Et, nous savons que nos populations ont besoin de réconfort et de l'espérance, surtout dans les zones où on a encore quelques rebondissements de terrorisme. Et l'espérance finale que le prêtre donne, ce n'est pas seulement le vivre sur terre, mais le salut. Et en tout temps, il doit être témoin de ce salut-là au milieu des hommes. Il a consacré sa vie pour cela, pour que Jésus-Christ, qui est notre sauveur, soit mieux connu, mieux aimé et mieux célébré », a insisté Mgr Ky.

De ce fait, une fois de retour dans leurs communautés, l'évêque de Dédougou les a exhortés à répandre la joie de la fraternité qu'ils ont eue en cette 33e AG de la FSBN, puisque c'est une grâce qu'on ait plus de 300 prêtres réunis. Les vœux de 2023 de l'évêque de Kaya, Mgr Théophile Naré, ont été exaucés avec la tenue de cette AG de la FSBN dans son diocèse. « Ce qui n'a pas pu se faire en 2023 se réalise maintenant. C'est une reconnaissance envers Dieu qui a conduit leur pas jusqu'à nous.

Nous recevons donc ces prêtres avec beaucoup de gratitude », s'est-il réjoui. Etant du donner et du recevoir, Mgr Naré a espéré que leur présence dans son diocèse et dans la région des Koulsé apportera la grâce qui est la paix aux populations. « Les prêtres vont prier, célébrer et parler. Nous espérons que tout cela contribuera à faire avancer la cause de la paix dans la région. Pour que la cohésion sociale, la concorde, la réconciliation des cœurs puissent être une réalité », a-t-il souhaité.