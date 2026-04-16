Sénégal: Ousmane Sonko prône la rigueur budgétaire face aux tensions internationales

Ousmane Sonko/Page Facebook
Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal
16 Avril 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 15 avril 2026, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé une série de mesures et de réformes visant à stabiliser la situation économique du pays. Il s’est notamment exprimé sur le contexte international et la nécessité de renforcer la discipline budgétaire.

Selon lui, la situation au Moyen-Orient, aggravée par les tensions géopolitiques autour de l’Iran et en constante dégradation, impose au gouvernement d’agir rapidement afin d’en contenir les répercussions sur l’économie nationale.

Cette crise aux multiples ramifications affecte déjà les prix de l’énergie, la sécurité des chaînes d’approvisionnement ainsi que la stabilité des marchés financiers, exerçant une pression accrue sur les finances publiques.

Dans ce contexte, le Premier ministre a appelé les membres du gouvernement à faire preuve d’anticipation et à renforcer leur préparation opérationnelle. Il a également instruit les ministres de l’Énergie et du Budget de lui proposer un calendrier pour la mise en œuvre des mesures de stabilisation envisagées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d’une meilleure rationalisation des dépenses publiques et d’un strict respect de la discipline budgétaire. À cet effet, chaque ministre est tenu de soumettre, dans un délai de quinze (15) jours, un ensemble de mesures concrètes d’économie et de redéploiement dans son secteur.

Ces dispositions visent à permettre aux ministères concernés de mieux se préparer aux nombreux défis engendrés par cette crise mondiale sans précédent.

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.