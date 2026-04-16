Sénégal: Ousmane Sonko prône la rigueur budgétaire face aux tensions internationales

Lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 15 avril 2026, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé une série de mesures et de réformes visant à stabiliser la situation économique du pays. Il s’est notamment exprimé sur le contexte international et la nécessité de renforcer la discipline budgétaire.

Selon lui, la situation au Moyen-Orient, aggravée par les tensions géopolitiques autour de l’Iran et en constante dégradation, impose au gouvernement d’agir rapidement afin d’en contenir les répercussions sur l’économie nationale.

Cette crise aux multiples ramifications affecte déjà les prix de l’énergie, la sécurité des chaînes d’approvisionnement ainsi que la stabilité des marchés financiers, exerçant une pression accrue sur les finances publiques.

Dans ce contexte, le Premier ministre a appelé les membres du gouvernement à faire preuve d’anticipation et à renforcer leur préparation opérationnelle. Il a également instruit les ministres de l’Énergie et du Budget de lui proposer un calendrier pour la mise en œuvre des mesures de stabilisation envisagées.

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Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d’une meilleure rationalisation des dépenses publiques et d’un strict respect de la discipline budgétaire. À cet effet, chaque ministre est tenu de soumettre, dans un délai de quinze (15) jours, un ensemble de mesures concrètes d’économie et de redéploiement dans son secteur.

Ces dispositions visent à permettre aux ministères concernés de mieux se préparer aux nombreux défis engendrés par cette crise mondiale sans précédent.