Tunisie: Vers une pénurie de viandes rouges à l'approche de Aïd El Idha?

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le cri de détresse a été lancé par Yahya Nasr, vice-président de la Chambre nationale des bouchers. Intervenant ce 16 avril 2026 sur la Radio Nationale, il a dénoncé une envolée des prix devenue insoutenable tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Actuellement, les tarifs pratiqués par les producteurs dépassent souvent les prix de vente en boucherie, rendant la gestion des marges et des frais d'exploitation quasi impossible.

Face à un cheptel national insuffisant pour couvrir les besoins du sacrifice, le responsable sollicite l'intervention directe de la présidence de la République. Il préconise l'importation massive de viandes rouges réfrigérées dix jours avant l'Aïd afin de stabiliser le marché face au pic de la demande. Pour freiner la spéculation, la profession réclame également un renforcement drastique des contrôles sur les marchés aux bestiaux ainsi que l'instauration d'un prix de référence officiel. Yahya Nasr prévient que l'équilibre économique de l'après-fête dépendra entièrement des mesures prises durant cette période charnière.

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