Burkina Faso: Des accusés de traite d'enfants écopent de lourdes peines

16 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Yacouba Belem et Noufou Nebie

M.T et son acolyte R.B sont accusés de traite aggravée d'enfants mineurs.

Ils étaient face à la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, le mardi 31 mars 2026, pour répondre de ces faits, commis en avril 2025 à Fakéna, dans la commune rurale de Ouarkoye, province du Mouhoun. Au nombre de cinq, les adolescents sont passés par M.T, coiffeur de profession, pour se faire recruter, transporter et transférer en République de Côte d'Ivoire (RCI) aux fins d'être employés sur un site d'orpaillage. C'est un jour, lorsque les gamins se sont rendus chez le (...)

 

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