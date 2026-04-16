Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Des pagnes contrefaits d'une valeur de plus de 200 millions F CFA saisis

Lancée à 20 heures au grand marché de Bobo-Dioulasso, l'opération « Horoya » (patriotisme en dioula) a permis la saisie de rouleaux de fils d'une valeur de 4 850 000 F CFA, des pagnes à imitation industrielle d'une valeur estimée à plus de 200 millions de francs CFA, et des produits prohibés, notamment de l'Amphétamine, d'un montant de 20 millions de francs CFA.

Menée par la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), appuyée par la police nationale et municipale, dans une vaste action nocturne contre le commerce frauduleux de fils de tissage et de pagnes contrefaits, l'opération entend restaurer le patriotisme économique au pays des Hommes intègres et promouvoir le consommons local.

Sous haute surveillance, les équipes ont méthodiquement investi les lieux, ciblant des boutiques et entrepôts identifiés grâce à des renseignements précis. Au fil de la nuit, les agents ont procédé à d'importantes saisies, découvrant des milliers de pagnes et des rouleaux de fils dissimulés.

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Selon le coordonnateur national de la lutte contre la fraude, Mohamadi Compaoré, ces marchandises représentent une menace sérieuse pour l'industrie textile locale, chaque produit frauduleux fragilisant davantage les producteurs nationaux. Achevée à 2 heures du matin, « Horoya » se veut un signal fort dans la lutte contre la fraude et un appel au patriotisme économique.