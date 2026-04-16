Gabon: Alain Claude Billy by Nzé placé en garde à vue au B2

L'ancien Premier ministre, Alain Claude Billy by Nzé a été interpellé ce mercredi 15 avril 2026 par les agents de la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, communément appelée B2. Il serait placé en garde à vue dans les locaux de ladite direction générale.

L'arrestation d'Alain Claude Billy by Nzé enflamme les réseaux sociaux. Des sources bien informées indiquent que cette interpellation de l'ancien Premier ministre n'est pas politique, mais relève d'une procédure judiciaire de droit commun.

Clarification de cette arrestation

La source indique qu'une citoyenne gabonaise est à l'origine de ladite interpellation suite à une plainte. Il s'agirait, selon cette même source, d'une dette d'une sommes de 5 millions de francs CFA ayant été contracté par Alain Claude Billy by Nzé. Cet acte aurait été formalisé par une reconnaissance de dette, et demeurée impayée à ce jour

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La plainte : égalité de tous les citoyens devant la loi

Souffrante, santé fragile et ne sachant plus à quel saint se vouer, la plaignante s'est vu saisir les juridictions compétentes qui elles, ont réagi pour faire valoir ses droits. La procédure suit son cours à l'heure actuelle. Cette même source fait savoir que l'affaire qui oppose la dame au sieur Billy By Nze n'est autre que l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement d'un Etat de droit. C'est au nom du respect de la justice et de l'égalité de tous les citoyens devant la loi

Appel à la vérité des faits et à la responsabilité

Il est de la responsabilité collective de relayer les informations réelles de peur d'égarer l'opinion. Cet égarement, selon certains spécialistes, peut engendrer des malentendus, des frustrations et de ces frustrations, le mal est vite arrivé. La responsabilité de tous est engagée pour édifier l'opinion publique en donnant des informations fondés, vérifiées et vérifiables.