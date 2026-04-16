Tunisie: Mondiaux de Taekwondo - Le tunisien Adam Hasnaoui décroche la médaille de bronze

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le taekwondo tunisien brille à nouveau sur la scène internationale. Au quatrième jour des Championnats du monde juniors, qui se tiennent actuellement dans la capitale ouzbèke, le jeune prodige Adam Hasnaoui a réussi à se hisser sur la troisième marche du podium.

Engagé dans la catégorie très compétitive des moins de 59 kg, Hasnaoui a fait preuve d'une détermination exemplaire tout au long de son parcours, décrochant une médaille de bronze précieuse. Cette performance confirme une nouvelle fois la vitalité de l'école tunisienne de taekwondo et son aptitude à former des talents capables de rivaliser avec l'élite mondiale.

« Un immense bravo à notre champion et au taekwondo tunisien pour ce succès mérité », a réagi la fédération.

Alors que la compétition se poursuit à Tachkent, tous les regards sont désormais tournés vers le reste de la délégation nationale. Les espoirs de médailles restent vifs pour les journées à venir, avec l'ambition affichée de voir le drapeau tunisien flotter à nouveau dans le ciel de l'Ouzbékistan.

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