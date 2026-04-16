Sénégal: Abdourahmane Diouf appelle à l'appropriation du nouveau Code de l'environnement

Le ministre de l'Environnement et de la transition écologique, El Hadj Abdourahmane Diouf, a appelé jeudi à une gouvernance efficace, lisible et au service exclusif d'un développement durable et équilibré, à travers une vulgarisation et une appropriation des textes du Code de l'environnement.

"Un texte, aussi pertinent soit-il, ne peut produire pleinement les effets escomptés que s'il est compris, approprié et correctement appliqué par l'ensemble des acteurs concernés", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un atelier de vulgarisation du code de l'environnement. Selon El Hadj Abdourahmane Diouf, il est impératif de promouvoir une démarche cohérente et intégrée, visant à assurer la compatibilité des législations sectorielles avec les exigences du Code de l'environnement.

Cette perspective passe par "un dialogue renforcé entre les administrations, une coordination accrue des politiques publiques et une vigilance constante dans l'élaboration et la révision des textes afin de garantir une gouvernance environnementale efficace, lisible et au service exclusif d'un développement durable et équilibré de notre pays".

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Selon lui, le nouveau Code de l'environnement intègre des innovations importantes comme le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des pollutions, une meilleure prise en compte des produits chimiques et des déchets et l'encadrement des activités pétrolières, gazières et minières. La création d'un fonds spécial dédié à la protection de l'environnement et le renforcement du dispositif institutionnel en matière d'évaluation environnementale font partie des nouveautés, a ajouté M. Diouf.

Selon le conseiller du chef de l'Etat en charge de ce secteur, Ibrahima Sow, la réussite de la mise en oeuvre du nouveau Code de l'environnement requiert la compréhension et l'appropriation de tous les acteurs et l'application intelligente des dispositions pertinentes. La coordonnatrice du volet environnement du Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM), Ndèye Coura Mbaye Diop, juge essentielle la vulgarisation du nouveau texte, pour chaque citoyen, collectivité ou entreprise puisse s'approprier ces principes et les traduire en actions concrètes.

Invitant à ne pas faire du nouveau Code de l'environnement "une lettre morte", elle a exhorté à "poursuivre le chemin avec détermination, à renforcer la sensibilisation, à encourager les bonnes pratiques et à veiller à ce que la protection de l'environnement devienne une culture partagée". La représentante du groupe Banque mondiale, Arame Tall, s'est réjouie de l'élaboration du nouveau code, qui témoigne selon elle d'un "engagement résolu à concilier la croissance économique et la préservation du capital naturel".

L'efficacité d'un code dépend de ses textes d'application, a expliqué Mme Tall, notant qu'ils permettent de "traduire les principes fondamentaux de précaution, de responsabilité, de participation citoyenne et d'équité en disposition concrète et applicable sur le terrain".