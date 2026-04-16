Sénégal: Des experts néerlandais en séjour à l'ISRA pour accompagner le secteur semencier horticole sénégalais

Dakar — Des experts et innovateurs néerlandais ont entamé, jeudi, une mission à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), dans le cadre d'un programme de partage d'expérience ambitionnant d'impulser la dynamique de développement du secteur semencier horticole sénégalais.

"Nous attendons un impact fort puisque les Pays-Bas, c'est un pays qui en réalité a une expertise avérée dans ce domaine", a d'abord rappelé le directeur scientifique de l'ISRA, Saliou Ngom, à l'ouverture de cette rencontre.

Il s'est félicité d'une mission importante qui permettre aux deux parties de dialoguer, d'échanger et d'élaborer ensemble une feuille de route pour la mise en oeuvre de la stratégie de souveraineté semencière au Sénégal.

Plusieurs experts et diplomates néerlandais, mais aussi des chercheurs, officiels et producteurs sénégalais ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cette mission qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les Pays-Bas dans le domaine agricole, .

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre vise notamment à favoriser les échanges techniques et le réseautage entre les acteurs nationaux et néerlandais, a-t-on appris sur place.

Elle prévoit également d'identifier des opportunités concrètes de collaboration, notamment dans la perspective de projets conjoints et de transferts de technologies.

"Nous trouvons cette rencontre très importante parce qu'en réalité, nous avons besoin d'un cadre collaboratif pour la mise en oeuvre de notre stratégie de souveraineté semencière", a souligné le directeur scientifique de l'ISRA.

Saliou Ngom a aussi présenté les Pays-Bas comme un pays qui a beaucoup d'expérience dans la production de semences.

"D'ailleurs, le Sénégal importe beaucoup de semences de produits horticoles venant des Pays-Bas, surtout la pomme de terre", a-t-il signalé.

"La présente mission représente une opportunité stratégique pour engager une réflexion collective, approfondie et orientée vers l'action, afin de bâtir un système semencier horticole plus performant, plus résilient et mieux adapté aux réalités agroécologiques du Sénégal", a déclaré Rogier Hekking, le représentant de l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal.

Le diplomate a souligné le besoin de créer un espace de dialogue stratégique et de partage d'expériences permettant d'identifier ensemble les contraintes, mais aussi les opportunités de développement du secteur.

Cette mission se fixe également comme objectif d'analyser les cadres réglementaires existants, de mieux comprendre les besoins des acteurs et d'explorer des pistes concrètes d'innovation, d'investissement et de partenariat, a encore fait valoir M. Hekking.

"Au-delà de ces échanges et atelier, la rencontre devra aboutir à un diagnostic partagé du système semencier horticole, à l'identification d'actes stratégiques prioritaires ainsi qu'à des recommandations opérationnelles", a-t-il poursuivi.

Selon lui, la rencontre devra poser les bases d'une "feuille de route conjointe" traduisant "l'ambition commune de construire un partenariat gagnant-gagnant" entre Dakar et Amsterdam.

Le diplomate néerlandais a par ailleurs insisté sur l'importance d'une "approche participative" qui devra guider leurs travaux, évoquant la diversité des participants comme "une richesse exceptionnelle".