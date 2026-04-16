Afrique de l'Ouest: Le MDES ambitionne de faire du Salon AFRITECH 4.0 'le plus grand rendez-vous technologique' de l'Afrique de l'Ouest

SENEGAL-NUMÉRIQUE-INNOVATION

Dakar, 16 avr (APS) - Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES), Mbagnick Diop, a réaffirmé, jeudi, à Dakar, l'ambition de faire du Salon AFRITECH 4.0 le plus grand rendez-vous de l'innovation technologique en Afrique de l'Ouest, en vue de positionner durablement le Sénégal comme un acteur majeur de l'économie numérique africaine.

"Notre ambition est claire et assumée : faire d'AFRITECH un espace capable de rassembler des milliers de startups, des investisseurs de premier plan et des partenaires internationaux", a-t-il déclaré, soulignant la volonté de renforcer l'attractivité du pays dans le domaine des technologies.

Il intervenait à la 8e édition du Salon des startups AFRITECH 4.0, portant sur le thème "Construire ensemble la souveraineté numérique de l'Afrique", et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

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Le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, ainsi que de diplomates, des experts, universitaires, startuppers et de nombreux jeunes entrepreneurs ont pris part à cette cérémonie.

Au-delà de la dimension événementielle de ce salon, Mbagnick Diop a évoqué la vision plus globale sous-tendant cette initiative, axée sur la construction d'une souveraineté numérique africaine, qu'il considère comme un enjeu stratégique majeur pour le continent.

Selon lui, les transformations numériques en cours soulèvent des interrogations fondamentales liées au contrôle des données, à la maîtrise des outils technologiques et à la captation de la valeur économique, des questions considérées comme déterminantes pour l'avenir des économies africaines.

"Ces enjeux ne sont pas simplement techniques, ils sont profondément stratégiques. La réponse que nous y apporterons déterminera notre place dans le monde de demain", a-t-il insisté.

Le président du MDES a ainsi appelé à un engagement collectif fondé sur l'exigence, la rigueur et l'ambition, invitant les acteurs publics et privés à investir davantage dans la formation, la recherche et l'innovation.

Il a également plaidé pour un soutien accru aux entrepreneurs locaux, la protection des intérêts économiques nationaux et la valorisation des talents africains, estimant que ces leviers sont essentiels pour permettre au continent de tracer sa propre trajectoire de développement.

Selon lui, la transformation numérique en cours impose aux pays africains de bâtir une véritable souveraineté technologique, condition essentielle pour maîtriser leur avenir économique.

Dans cette optique, AFRITECH 4.0 "dépasse le cadre d'un simple salon ", constituant plutôt "une dynamique et une trajectoire collectives " inscrivant le Sénégal dans "le mouvement irréversible de l'économie numérique mondiale ".

Selon lui, le MDES s'est engagé depuis plusieurs années à accompagner cette mutation à travers la mise en place de dispositifs structurants, notamment le Cercle des Jeunes entrepreneurs 4.0, le Fonds de garantie et d'accompagnement des investissements (FOGACIM) et la plateforme AFRITECH, présentée comme "un véritable accélérateur de l'écosystème numérique".

Le président du MDES a invité les jeunes entrepreneurs du numérique à s'approprier pleinement les opportunités offertes par l'écosystème des startups, en vue de transformer le potentiel africain en véritable puissance économique.

"Chers startuppers, ce salon est le vôtre. Vous en êtes l'âme, vous en êtes la raison d'être", a-t-il lancé aux jeunes.

Évoquant les distinctions prévues à cette occasion, notamment le Prix du 4.0, le Prix de l'innovation digitale, le Prix Optima et les prix d'encouragement, M. Diop a précisé qu'il ne s'agit pas uniquement de récompenser des performances, mais aussi de "célébrer des trajectoires, des visions et des engagements".

Il a par ailleurs estimé que le Sénégal et l'Afrique se trouvent à "un moment charnière" de leur histoire, marqué par des opportunités majeures dans le domaine du numérique.

Selon lui, le continent dispose des ressources humaines, des talents et de l'énergie nécessaires pour réussir cette transformation, à condition d'opérer les choix stratégiques adéquats.

"Ce qui est attendu de nous aujourd'hui, c'est de transformer ce potentiel en puissance réelle", a-t-il insisté, appelant à une action résolue pour arriver à cet objectif.

Mbagnick Diop a enfin plaidé pour une mobilisation collective, fondée sur la lucidité, l'ambition et la confiance, afin de bâtir une nouvelle étape du développement économique et technologique du Sénégal et de l'Afrique.