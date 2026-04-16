Afrique: Kemi Seba arrêté en Afrique du Sud (police sud-africaine)

Dakar — L'influenceur béninois, Kemi Seba, a été arrêté lundi, en Afrique du Sud, pour des "faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe", a annoncé, jeudi, la police sud-africaine dans un communiqué relayé par plusieurs médias.

L'activiste qui était visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise pour son soutien présumé à la tentative de coup d'Etat dans le pays en décembre 2025, a été arrêté en compagnie de son fils et d'une autre personne.

La police sud-africaine fait savoir que M. Seba a été arrêté dans un centre commercial de Pretoria et présenté à un juge mercredi. Il souhaitait, selon les enquêteurs, passer par le Zimbabwe, par le fleuve Limpopo pour pouvoir, par la suite, se rendre en Europe.

Le site d'information de Radio France international (RFI) évoque une procédure d'extradition en cours à l'encontre de Kemi Seba alors qu'il doit comparaître lundi, en même temps que les deux autres personnes arrêtées.

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"La police sud-africaine présente Kemi Seba, également détenteur d'un passeport diplomatique nigérien, comme un fugitif recherché en France et au Bénin, son pays d'origine, où il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour incitation à la rébellion et atteinte à la sureté de l'État", lit-on sur le site d'information de RFI.

Kemi Seba, qui a eu par le passé maille à partir avec la justice de pays africains dont le Sénégal, était apparu lors de la tentative de coup d'Etat au Bénin, à partir du 7 décembre 2025, dans des vidéos pour apporter son soutien aux auteurs de ce coup de force militaire.

Il est présenté comme un défenseur du souverainisme sur le continent, s'illustrant notamment par ses critiques à l'égard du franc CFA et du néocolonialisme en Afrique francophone.