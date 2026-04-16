Sénégal: Une nouvelle politique nationale de l'emploi en cours d'adoption (ministre)

Dakar — Le ministre de l'Emploi et de Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a signalé, jeudi à Dakar, l'élaboration en cours d'une politique nationale de l'emploi couvrant la période 2026-2034, actuellement en phase d'adoption, avec une mise en oeuvre déjà engagée.

"La politique nationale de l'emploi 2026-2034, élaborée par mon ministère en partenariat avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dresse un diagnostic lucide de notre marché du travail. Je l'ai présenté au Conseil des ministres hier et nous nous acheminons vers son adoption officielle avec une opérationnalisation désormais engagée", a-t-il déclaré.

Il présidait, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la cérémonie officielle d'ouverture de la 8e édition du Salon des startups AFRITECH 4.0, sur le thème "Construire ensemble la souveraineté numérique de l'Afrique".

"Depuis 1997, le Sénégal ne disposait pas de politique nationale de l'emploi, ce qui a rendu les actions disparates et sans réelle vision", a-t-il relevé.

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Le ministre a livré plusieurs indicateurs clés, faisant notamment état d'une population totale estimée à 18,6 millions d'habitants, dont 6,3 millions d'actifs.

Il a également souligné que 89,6 % des emplois sont informels, soit environ 4,4 millions de personnes.

Le taux de chômage s'établit à 21,6 % de la population active, représentant près de 1,36 million de personnes, tandis que 34 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation.

Selon lui, le secteur formel reste limité, avec environ 337 751 salariés, soit 6,8 % des emplois, une situation qui met en évidence les contraintes structurelles du marché du travail.

"Le secteur public et les salariés formels ne peuvent, à eux seuls, absorber la jeunesse", a-t-il insisté, évoquant une croissance démographique annuelle de 2,4 %.

Face à cette réalité, Moustapha Dieck Sarré a souligné que l'entrepreneuriat, en particulier dans le domaine des startups et de l'innovation, occupe une place centrale dans la nouvelle stratégie nationale.

Il a ainsi salué les initiatives portées dans le cadre du salon AFRITECH, les qualifiant de "prioritaires" dans la dynamique de promotion de l'emploi et de transformation économique du pays.