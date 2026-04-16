Sénégal: Des rendements 'assez satisfaisants' dans les fermes ANIDA de Nguéniène et Séssène (responsable)

Mbour — Les fermes de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA) de Nguéniène et Séssène, des communes du département de Mbour (ouest), ont obtenu des rendements assez satisfaisants, lors de la campagne de contre-saison froide de cette année, a appris l'APS de sa coordinatrice pour la zone ouest.

"Par rapport aux résultats, je peux dire que pour le gombo et la courge, on a obtenu vraiment des rendements assez satisfaisants", s'est félicitée Yacine Guèye, coordinatrice de la zone ouest de l'ANIDA, qui couvre les régions de Thiès, Louga et Dakar.

Mme Guèye, en compagnie de ses équipes, était en visite dans les fermes ANIDA de Nguéniène et Séssène.

A propos du gombo, "sur les deux hectares qui ont été emblavés, environ 25 tonnes ont été récoltées et pour la courge, ils sont aux environs de 16 tonnes", a relevé Mme Guèye.

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Il est attendu de la récolte de l'oignon, en cours, "des rendements avoisinant les 25 tonnes à l'hectare", a encore informé Mme Guèye, faisant référence à la ferme d'Aga Babou, dans la commune de Nguéniène.

"L'objectif de la visite, c'est de faire le suivi de la campagne de contre-saison froide qui est en cours, mais également de préparer la contre-saison chaude", a-t-elle précisé.

A la ferme ANIDA de Keur El Hadj, dans la commune de Séssène, "des productions en melons [d'environ] 240 tonnes pour 9 hectares, ont été enregistrées, alors que les récoltes sont toujours en cours", a noté Yacine Guèye.

"Une partie de la production est destinée à l'export et l'autre partie est vendue au niveau local", a-t-elle précisé.

Au-delà des résultats intéressants qui ont été obtenus en termes de chiffre d'affaires, Mme Guèye a aussi salué l'impact de ces fermes sur l'emploi des jeunes, évoquant l'insertion de 14 jeunes à la ferme d'Aga Babou.

Saluant "le partenariat établi de manière naturelle entre l'ANIDA et les collectivités territoriales pour mettre à disposition le foncier", Mame Mor Guèye, le directeur technique de l'ANIDA basé à Kaolack (centre), a invité les collectivités locales à accompagner davantage ce programme.

"L'ANIDA est une agence de l'État qui, depuis 18 ans, intervient dans le secteur agricole à travers la modernisation des exploitations agricoles, à travers la maîtrise de l'eau", a-t-il rappelé.