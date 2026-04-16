Sénégal: Le projet Agrijeunes coopte 100 nouveaux jeunes à Louga, le nombre de bénéficiaires porté à 350 dans la région

Louga — Cent jeunes de l'association Handicap Form Educ de Louga ont été cooptés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Agrijeunes Tekki Ndawñi", portant ainsi à 350 le nombre total de bénéficiaires de cette initiative dans la région, a-t-on appris jeudi du président de ladite association, Ibrahima Sène.

"Avec l'intégration de ces 100 nouveaux jeunes, nous atteignons aujourd'hui un total de 350 bénéficiaires accompagnés à travers deux plans d'affaires collectifs que notre association porte dans la région", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'une cérémonie de distribution de matériel et d'intrants, il a précisé que ces nouveaux bénéficiaires ont reçu des appuis en aviculture, en embouche et en transformation de produits agricoles, dans le cadre de leur insertion socioprofessionnelle.

Ibrahima Sène a souligné que "la plupart des bénéficiaires sont issus de milieux défavorisés ou en situation de handicap".

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Le président de l'association a également insisté sur l'accompagnement global dont ont bénéficié les jeunes, incluant des formations techniques et entrepreneuriales, la formalisation de leurs activités ainsi que leur financement et leur suivi.

Le chef de l'antenne nord du projet Agrijeunes, Mor Sokhna Lô, a salué "une dynamique inclusive et structurante" basée sur l'implication des organisations professionnelles agricoles dans l'encadrement des jeunes ruraux.

"La stratégie du projet consiste à accélérer les appuis en s'appuyant sur des organisations comme Handicap Form Educ pour enrôler et encadrer des cohortes de jeunes à travers des plans d'affaires collectifs", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que cette approche vise à promouvoir des activités rentables et durables dans les chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques, tout en favorisant l'emploi des jeunes en milieu rural.

Selon les responsables du projet, cette nouvelle vague de bénéficiaires et la distribution d'équipements devraient contribuer à renforcer l'autonomisation économique des jeunes et à consolider les résultats déjà enregistrés dans la zone nord du projet couvrant les régions de Louga et de Thiès.