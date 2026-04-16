Sénégal: Une hausse des cas de lèpre enregistrée à Touba (responsable)

Touba — Quelque 83 nouveaux cas de lèpre ont été recensés à Touba cette année, a-t-on appris du point focal de cette maladie à la direction régionale de la santé de Diourbel (centre), faisant état d'une hausse significative des contaminations dans la zone.

"Nous avons constaté une augmentation des nouveaux cas de lèpre chaque année. Habituellement, nous étions entre 30 et 50 cas, mais cette année, 83 nouveaux cas ont été dépistés uniquement à Touba", a révélé Abdourahmane Seck, point focal lèpre à la direction régionale de la santé de Diourbel.

Dans un entretien avec l'APS, il a souligné que cette hausse s'explique en grande partie par le renforcement des stratégies de dépistage, notamment à travers le dépistage actif ciblant les membres des familles des personnes atteintes.

Ces activités ont permis de découvrir davantage de cas, a-t-il martelé, notant que la décentralisation des services a également contribué à améliorer l'identification précoce des malades.

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Selon lui, le dépistage et la prise en charge sont désormais assurés dans l'ensemble des centres de santé du district de Touba.

Il a toutefois évoqué la persistance de difficultés, malgré les avancées notées, relativement au suivi des patients dont certains ne terminent pas leur traitement.

La prise en charge des réactions lépreuses, qui concernent les cas compliqués, constitue également un défi, en raison du manque de personnel qualifié, a aussi fait valoir le point focal lèpre à la direction régionale de la santé de Diourbel.

Abdourahmane Seck s'est aussi attardé sur la stigmatisation de la maladie qu'il présente comme un "obstacle majeur, particulièrement chez les patients présentant des handicaps visibles, freinant leur accès aux soins et leur maintien dans le circuit de traitement".

Il a aussi relevé l'insuffisance du dispositif de dépistage au regard de la taille de la ville.

Aussi insiste-t-il sur la nécessité de développer l'accompagnement psychosocial des malades, en plaidant pour l'intégration de travailleurs sociaux dans le dispositif de prise en charge.

M. Seck a aussi recommandé la systématisation des visites à domicile après l'enregistrement de chaque nouveau cas et l'augmentation des dotations en médicaments, notamment pour le traitement des formes compliquées.

La lutte contre la lèpre requiert "une approche globale", intégrant à la fois les dimensions médicales et sociales, dans un contexte marqué par une forte densité de population, indique-t-on sur place.