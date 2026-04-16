Tunisie: Enseignement de l'anglais à partir de la deuxième année primaire - Un projet de loi proposé à l'ARP

Hatem Labbaoui, membre du comité initiateur de la proposition de loi organique visant à renforcer l'usage de la langue anglaise, a estimé que les conditions sont réunies pour entamer l'enseignement de l'anglais aux élèves dès la deuxième année du primaire. Il a souligné que, selon lui, l'enfant tunisien, grâce à son usage des technologies modernes, parle désormais l'anglais avec aisance.

Il a également insisté sur l'importance de l'anglais dans les domaines de l'emploi, des affaires, de la recherche scientifique, de la communication, ainsi que dans les échanges économiques et diplomatiques à l'échelle internationale. Il a précisé que l'adoption de l'anglais comme deuxième langue en Tunisie ne signifie pas l'abandon du français, malgré les limites de ce dernier sur les plans géographique, économique et scientifique.

Contenu de la proposition de loi

La proposition de loi, dont la Commission de l'éducation a entamé ce jour les auditions, prévoit l'introduction de l'anglais comme langue principale d'enseignement à partir de la deuxième année de l'enseignement de base. Elle propose également d'en faire une langue d'enseignement pour les matières scientifiques et technologiques dès le collège, ainsi qu'une langue secondaire dans les transactions administratives.

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En outre, le texte impose aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique d'adopter l'anglais dans les cursus universitaires liés à la technologie, aux sciences naturelles, médicales et à l'économie, conformément à l'exposé des motifs.